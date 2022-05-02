Для дітей України: німецький рок-співак продає свої плакати на аукціоні

"Для чого ведуться війни" ("Wozu sind Kriege da") - цю відому пісню Удо Лінденберґ (Udo Lindenberg) уперше виконав у 1981 році. Сьогодні німецький рок-музикант та переконаний пацифіст виступає проти війни в Україні. Він хоче підтримати дітей у цій країні за допомогою аукціону: кошти від продажу створених ним восьми плакатів з антивоєнними мотивами буде направлено до фонду ЮНІСЕФ для надання екстреної допомоги дітям в Україні.

Антивоєнні плакати з автографом музиканта

Онлайн-аукціон організований північнонімецьким курортом Тіммендорфер-Штранд у землі Шлезвіґ-Гольштейн, де виставлені антивоєнні плакати Лінденберґа. Акцію організувала галерея Lindenberg-Walentowski у співпраці з місцевим управлінням туризму.

Удо Лінденберґ

"Удо Лінденберґ підпише кожен зі своїх плакатів власноруч, що автоматично збільшить їхню вартість", - заявила директорка галереї Штефані Ґезеке (Stephanie Göseke) німецькому агентству dpa.

Антивоєнними плакатами рок-музиканта широко цікавляться не лише в Німеччині, а й за її межами. Аукціон стартував 22 квітня та триватиме до 16 травня. А поки що заявку на покупку може подати будь-хто. Мінімальна ставка - 1000 євро за кожен антивоєнний плакат.

Удо Лінденберґ вже 20 років підтримує Дитячий фонд ЮНІСЕФ. Творчість музиканта завжди мала політичне забарвлення. Багато пісень 75-річного виконавця є виразом його пацифістського світогляду, наприклад, "Для чого ведуться війни". У ній є такі слова: "Всюди ці війни. У них ніхто не може перемогти. Уяви собі, що настав мир". Цей текст прикрашає один із антивоєнних плакатів, виставлених на аукціоні.

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Звернення рок-музиканта до фанатів у Instagram

Лінденберґ висловлює своє ставлення до війни в Україні і у своєму акаунті в Instagram:

"Понад 40 років тому я вперше заспівав пісню "Для чого ведуться війни", холодна війна, ліс ядерних ракет, 300 тисяч людей на мирній демонстрації в Бонні, пів мільйона демонстрантів у Берліні, найбільша хвиля протестів проти цієї ідіотської війни божевільного камікадзе-пілота Путіна. Це вражає. Не дай собі поринути у безсилля, безпорадність і страх, не дай себе потягнути вниз, а захисти всі наші насилу завойовані цінності свободи і миру, розсудливо розпорядись цими досягненнями і тримайся з усіх сил - проти диктаторів, що зневажають людяність, яким є цей шизо-Путін. Так, шлях зараз дуже важкий, але ми не дозволимо у вільній Європі нас шантажувати. Нам треба вірити в те, що це незабаром закінчиться, давайте підтримаємо всіх людей, які опинилися у скруті, яким терміново потрібна наша допомога. Для нас любов і мир - єдина справжня цінність!".

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Рок-музикант Удо Лінденберґ у своїх піснях засуджує знищенння довкілля, соціальну та економічну несправедливість. З початку 1990-х Лінденберґ відомий і як художник. Його роботи демонтрувалися на численних виставках.