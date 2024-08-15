Генштаб ЗСУ підтвердив ураження військових аеродромів в РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 14 серпня українські сили завдали удару одразу по чотирьох російських військових аеродромах. ЗА даними ГШ, цілили у склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.

В Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) підтвердили, що Сили оборони уразили одразу чотири військових аеродроми в РФ - летовища "Халино" в Курській області, "Саваслейка" в Нижньогородській, "Борисоглебск" та "Балтимор" у Воронезькій.

Як повідомили у Геншиабі ЗСУ піхно увечері у середу, 14 серпня, удар здійснили підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі Службою безпеки України (СБУ) і Головним управлінням розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).

"На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні Генштабу.

У Росії заявили про атаку 117 українських дронів

Нагадаємо, раніше про атаку на російські військові летовища , зокрема аеродром "Саваслейка", з якого регулярно злітають російські МіГи, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", DW повідомило джерело в СБУ.

У Силах оборони України не уточнюють, яку саме кількість дронів запустили по російських аеродромах. Міністерство оборони РФ зранку заявило, що російська ППО вночі нібито збила 117 безпілотників і чотири тактичні ракети "Точка-У".

При цьому російські ЗМІ і Telegram-канали підтверджували атаки на "Борисоглебск", воронезький аеропорт "Балтимор" і на "Саваслейку", публікували кадри прольотів БпЛА, стрільби та вибухів. За даними місцевих пабліків, на останньому було зафіксовано "10 прильотів".

Пізніше російська служба "Радіо Свобода" повідомила, що пожежу на "Саваслейке" зафіксував і супутник NASA.