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ПолітикаУкраїна

Футболіст Андрій Шевченко став радником Зеленського

Євгенія Наконечна
26 вересня 2023 р.

Володимир Зеленський призначив радником президента України поза штатом колишнього футболіста Андрія Шевченка.

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Андрій Шевченко у Бородянці
Андрій Шевченко - новий позаштатний радник президента України Володимира Зеленського.Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Андрія Шевченка. Відповідний указ від вівторка, 26 вересня, оприлюднений на сайті президента.

46-річний Шевченко - відомий український футболіст. Він грав за київський клуб "Динамо" та збірну України, італійський "Мілан" та англійський "Челсі".

У 2003 році він став першим українським футболістом, який виграв Лігу чемпіонів. У 2004-му на той час президент Леонід Кучма нагородив його званням Герой України.

На виборах до Верховної Ради України в 2012 році Шевченко став другим номером у списку партії Наталії Королевської "Україна - Вперед!". Партія не набрала потрібної кількості голосів, щоб потрапити у парламент.

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Протягом 2016-2021 років він був головним тренером національної збірної України з футболу. З ним збірна дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи-2021. Після цього він кілька місяців очолював італійський "Дженоа".

У 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шевченко, на запрошення Зеленського, став першим амбасадором державної фандрейзингової платформи UNITED24. В її рамках він зараз опікується реконструкцією зруйнованого стадіону в Ірпені. Влітку разом із футболістом Олександром Зінченком організував у Великобританії благодійний матч задля збору коштів на відбудову школи в Чернігівській області, зруйнованої російськими ракетами. 

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Андрій Шевченко у Бородянці

Футболіст Андрій Шевченко став радником Зеленського

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