ФРН, країни Балтії та Польща засудили репресії в Білорусі

Міністри закордонних справ держав Балтії, Польщі, Німеччини, а також голова Євроради висловили підтримку демократичному руху в Білорусі та засудили репресії режиму Лукашенка.

Держави Балтії та Польща в третю річницю сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі засудили "широкомасштабні репресії всередині країни" і "співучасть" авторитарного режиму в Мінську у війні Росії проти України.

У спільній заяві міністри закордонних справ чотирьох країн ЄС і НАТО в середу, 9 серпня, висловили свою підтримку демократичному руху в Білорусі та солідарність із ним.

"Ми віримо в демократичну, незалежну і суверенну Білорусь так само, як і віримо в перемогу України. Наша підтримка білоруського народу, який бореться за свою свободу і гідність, залишиться непорушною", - йдеться в документі. Країни Балтії та Польща пообіцяли "і надалі підтримувати демократичні сили в Білорусі, їхнє керівництво, а також інших представників громадянського суспільства, які виступають за демократичні перетворення в країні".

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Глава МЗС ФРН: Людяність опозиції Білорусі викликає страх у режиму Лукашенка

На підтримку білоруської опозиції виступила і міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Людяність опозиції "викликає страх у режиму" на чолі з правителем Олександром Лукашенком, написала Бербок у Twitter. "Вашу мужність неможливо запроторити за ґрати, ідею свободи - не вигнати в еміграцію", - заявила німецька політикиня. Вона нагадала, що понад півтори тисячі білорусів уже три роки, що минули після сфальсифікованих виборів, незаконно перебувають в ув'язненні.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про "сфальсифіковані та нелегітимні" вибори президента 2020 року в Білорусі. ЄС засуджує "жорстокі репресії, що тривають", здійснювані режимом Лукашенка, і висловлює підтримку "демократичним силам у Білорусі", написав у Twitter Мішель.

Після виборів президента Білорусі 9 серпня 2020 року переможцем оголосив себе Олександр Лукашенко, який, як стверджувала виборча комісія, набрав понад 80 відсотків голосів. Це спричинило масові протести у країні. На думку протестувальників, на виборах перемогла Світлана Тихановська. Незабаром після виборів вона була змушена виїхати в Литву. Відтоді багато представників білоруського громадянського суспільства, рятуючись від репресій, знайшли притулок у країнах Балтії та Польщі.