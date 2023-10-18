Франкфуртський книжковий ярмарок відкрився зі скандалом

Виступ словенського філософа Славоя Жижека на церемонії відкриття Франкфуртського книжкового ярмарку викликав переполох і здивування серед присутніх гостей.

Жижек засудив терористичну атаку радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль, однак наголосив, що "потрібно також дослухатися до палестинців і враховувати їхнє минуле, якщо хочеш зрозуміти конфлікт".

Що сталося на відкритті Франкфуртського книжкового ярмарку

Під час виступу філософа деякі гості на знак протесту покинули залу.

Уповноважений уряду німецької землі Гессен у боротьбі з антисемітизмом Уве Беккер (Uwe Becker) спробував вступити в суперечку з Жижеком - спочатку з місця в залі, а потім - з трибуни. Беккер звинуватив Жижека в спробі релятивізувати злочини терористичної організації ХАМАС. Жижек категорично заперечував такі звинувачення, наполягаючи на тому, що без вирішення проблеми палестинців на Близькому Сході не може бути миру.

На думку словенського філософа, терористичні атаки є жахливим злочином, і Ізраїль має повне право захищати себе, але щоб зрозуміти, що там відбувається, потрібно також поглянути на минуле палестинців.

Жижек, який є постійним автором публікацій у німецькій газеті Welt, дорікнув уповноваженому Гессена в боротьбі з антисемітизмом у тому, що той "не розглядає речі в перспективі". Беккер згодом в інтерв'ю німецькому агентству dpa заявив, що "і у свободи слова є межа, якщо ця свобода розглядає речі в контексті, що спрощує і прирівнює їх там, де їх неможливо прирівняти".

"Франкфуртський книжковий ярмарок - місце свободи слова"

Німецькі ЗМІ, включно з газетою Welt, пишуть про те, що ще до свого виступу Жижек розкритикував "заборону на аналіз" цієї теми. Він поскаржився, що всі попередні оратори говорили про Ізраїль, але ніхто не говорив про палестинців.

Він також назвав "скандальним" скасування церемонії нагородження палестинської письменниці Аданії Шиблі на ярмарку. Жижек у своїй промові заявив, що він гордий бути на книжковому ярмарку, але при цьому зауважив, що йому "також трохи соромно перебувати тут".

Директор ярмарку Юрґен Боос (Jürgen Boos) після інциденту наголосив, що Франкфуртський книжковий ярмарок - це місце для свободи слова, "і ми повинні мати можливість висловлювати свою думку". Водночас він був вдячний за протест аудиторії, як і був радий, що присутні в залі змогли дослухати промову словенського філософа до кінця, навіть якщо "вона нам не сподобалася, або ми її засуджуємо". "Важливо, щоб ми слухали одне одного", - сказав він.

Головна тема на Франкфуртському книжковому ярмарку

Раніше у своїй вітальній промові міністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот (Claudia Roth) наголосила на важливості книжок в епоху воєн. 75 років тому вперше після націонал-соціалізму ярмарок став форумом для демократичного обміну думками та прагнення до взаєморозуміння.

Клаудія Рот на книжковому ярмарку у Франкфурті-на-Майні Фото: DW

Після скандалу, що розгорівся, в інтерв'ю німецьким ЗМІ Рот засудила спроби релятивізувати напад ХАМАСу та зазначила, що сьогодні як ніколи потрібна чітка позиція і засудження того, що сталося.

Вона зазначила, що для Німеччини зараз важлива чіткість і підтримка людей в Ізраїлі, які зазнали варварського нападу. Рот нагадала про жінок, чоловіків, дітей, яких терористи ХАМАС викрали або вбили.

Німецькі ЗМІ переконані, що напад ХАМАСу на Ізраїль залишиться однією з центральних тем книжкового ярмарку цього року.

Ярмарок відкрив свої двері для відвідувачів 18 жовтня. На ньому представлені понад 4200 учасників з 95 країн світу.