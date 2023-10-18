Чому у ФРН не вручать нагороду палестинській письменниці?

Палестинська письменниця Аданія Шиблі нині працює в Літературному домі Цюриха. У п'ятницю, 20 жовтня, на книжковому ярмарку у Франкфурті-на-Майні їй мали вручити премію LiBeraturpreis асоціації Litprom - нагороду для авторів з країн Глобального Півдня, чиї книжки нещодавно видали німецькою мовою. Думки критиків в оцінці роману Шиблі "Незначна деталь" (Eine Nebensache) розійшлися: частина критиків високо оцінила твір, інші його різко розкритикували. На думку останніх, в книзі письменниця використала антисемітські наративи.

"Чи може в наші дні роман, що зображає Ізраїль як машину для вбивств, отримати нагороду?" - запитує газета Tagesanzeiger із Цюриха. Це питання визначило зміст дискусій напередодні книжкового ярмарку: як слід ставитися до літератури, яка "нібито привносить у культурну сферу антиізраїльські та антисемітські настрої"? Під враженням від сцен тріумфування прихильників палестинського радикального угруповання ХАМАС на вулицях Берліна минулими вихідними щоденна газета taz розкритикувала той факт, що премії присуджуватимуть творам, які "зображують державу Ізраїль машиною вбивств".

Рішення журі було ухвалено задовго до нападу ХАМАСу на Ізраїль

В обґрунтуванні присудження премії асоціацією Litprom йшлося про те, що роман Шиблі являє собою "суворо скомпонований витвір мистецтва, який розповідає про вплив кордонів і про те, що жорстокі конфлікти роблять із людьми". Журі ухвалило своє рішення за багато місяців до того, як ісламістська терористична організація ХАМАС напала на Ізраїль, влаштувавши різанину серед цивільного населення.

Обкладинка книги Шиблі "Незначна деталь" Фото: Berenberg Verlag/dpa/picture alliance

Палестинська письменниця Аданія Шиблі, 1974 року народження, живе і працює в Німеччині та Єрусалимі. У 2021 році вона обійняла посаду запрошеної професорки світової літератури імені Фрідріха Дюрренматта в Бернському університеті.

Її роман "Незначна деталь" складається з двох частин. Спочатку він розповідає про реальну подію під час Палестинської війни (1947-1949 рр.). Ізраїльські солдати, дислоковані в пустелі Негев, нудьгують, а в командира виникають галюцинації. Під час патрулювання він зустрічає групу бедуїнів і наказує розстріляти всіх, пощадивши тільки дівчину і собаку. Їх привозять у військовий табір. Палестинську дівчину ґвалтують і вбивають.

Критики кажуть про антисемітський наратив

Дія другої частини книги відбувається десятиліття потому. Журналіст із Рамалли хоче розібратися в злочині. Оповідання книги йде від першої особи. І це стає головною проблемою тексту, де всі ізраїльтяни - ґвалтівники та вбивці, тоді як палестинці є жертвами агресії окупантів, пише видання taz. Насильство проти ізраїльського цивільного населення, ймовірно, не згадується, оскільки воно розглядається як законний засіб визвольної боротьби проти окупантів. У цьому, на думку газети taz, і полягає "ідейна та антигуманна основа" книги. Саме тому фатальний фінал роману видається "памфлетним звинуваченням", у якому знову з'єднуються воєдино всі стереотипи тексту.

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Тим часом в асоціації Litprom відреагували на останні події: "Через війну в Ізраїлі" було ухвалено рішення, "узгоджене з авторкою", про скасування запланованої церемонії нагородження письменниці на Франкфуртському книжковому ярмарку, повідомляє асоціація на своєму сайті. Однак асоціація з просування літератури Африки, Азії та Латинської Америки хоче зберегти нагороду для Аданії Шиблі за роман "Незначна деталь" - усупереч критиці на її адресу.

Асоціація авторів PEN Berlin озвучила свою позицію. "Жодна книжка не стає іншою, кращою, гіршою чи небезпечнішою, тому що змінюється новинна ситуація, - заявила речниця ПЕН-клубу Єва Менассе (Eva Menasse). - Або книга гідна нагороди, або ні. На мій погляд, рішення журі щодо Шиблі, ухвалене кілька тижнів тому, було дуже гарним. Позбавити її премії було б докорінно неправильно, як з політичного, так і з літературного погляду".

Книжковий ярмарок хоче зробити голоси ізраїльтян особливо помітними

Тим часом директор книжкового ярмарку Юрґен Боос (Jürgen Boos) прокоментував події на Близькому Сході. "Ми найрішучішим чином засуджуємо варварський терор ХАМАСу проти Ізраїлю", - сказав Боос. На його думку, терор проти Ізраїлю суперечить усім цінностям Франкфуртського книжкового ярмарку. Форум виступає "з повною солідарністю на боці Ізраїлю". Таким чином, мета полягає в тому, щоб "зробити єврейські та ізраїльські голоси особливо помітними на цьому книжковому ярмарку".

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Наприклад, письменниця і борчиня за мир Ліззі Дорон, яка живе в Тель-Авіві та Берліні, розповість на літературному гала-концерті в суботу, 21 жовтня, про поточні події в Ізраїлі. Також буде проведено додаткові заходи, присвячені Ізраїлю, оголосив директор книжкового ярмарку. Однак через обмеження на поїздки довелося скасувати два заплановані концерти ізраїльських артистів.

Цього року Франкфуртський книжковий ярмарок пройде в 75-й раз. Великою подією, ймовірно, стане поява на ньому автора Салмана Рушді. Британському письменнику індійського походження буде вручено Премію миру німецьких книготорговців - одну з найпрестижніших літературних нагород ФРН. Під час візиту Рушді на ярмарку буде вжито підвищених заходів безпеки. У серпні 2022 року на письменника у США було скоєно напад. Після нього Рушді осліп на одне око.

Основні теми книжкового ярмарку - штучний інтелект, зміни клімату і боротьба з популізмом та екстремізмом. Крім зростання популярності правої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" і продовження війни Росії проти України, на багатьох подіумах, ймовірно, обговорюватимуть конфлікт на Близькому Сході. Спочатку в календарі заходів ярмарку було заплановано тільки обговорення теми "Криза демократії в Ізраїлі".