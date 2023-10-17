Радбез ООН відхилив проєкт резолюції РФ по Близькому Сходу

Засідання Ради Безпеки ООН було перервано для додаткових консультацій. На голосування мали бути представлені конкуруючі проєкти резолюцій від Росії і Бразилії.

Рада Безпеки ООН у Нью-Йорку ввечері понеділка, 16 жовтня, відхилила внесений Росією проєкт резолюції щодо деескалації конфлікту на Близькому Сході. Перед голосуванням, на яке мали бути представлені два конкуруючі проєкти від РФ і Бразилії, засідання було перервано: на прохання постпреда Об'єднаних Арабських Еміратів 15 членів Ради безпеки пішли для додаткових консультацій за зачиненими дверима.

Запропонований РФ проєкт закликав до "гуманітарного припинення вогню" та звільнення ізраїльських заручників у Секторі Гази, але не містив прямого засудження нападу на Ізраїль угруповання ХАМАС, визнаного терористичним у ЄС, США та низці інших країн. Голосування щодо проєкту резолюції від Бразилії, яка зараз головує в Раді безпеки ООН, перенесено на вечір 17 жовтня.

Розбіжності у Раді Безпеки

Російський проєкт резолюції отримав підтримку лише п'яти із 15 членів Ради, необхідний мінімум для ухвалення резолюції - дев'ять голосів, крім того необхідно, щоб ніхто не наклав вето. За даними агенції dpa, після консультацій Бразилія внесла до свого тексту зміни, про що її просили Великобританія, Франція та ОАЕ. Проте ухвалення бразильського проєкту також під питанням.

Згідно з інформацією з дипломатичних кіл, документ, запропонований РФ, містив "рішуче засудження" будь-якого насильства та військових дій, спрямованих проти цивільного населення, а також усіх "актів тероризму", однак у ньому не згадувався ХАМАС.

Читайте також: Чи відкриє "Хезболла" другий фронт проти Ізраїлю?

У свою чергу бразильський проект резолюції закликає до "гуманітарної паузи", засуджує насильство, військові дії проти цивільного населення та акти тероризму, але засуджує також "огидні терористичні атаки ХАМАС". Водночас у бразильській пропозиції міститься заклик до Ізраїлю, який не названий прямо, скасувати вимогу евакуації цивільного населення з північної частини сектору Газа.

Минулими вихідними, 7 та 8 жовтня, екстрене засідання Ради безпеки ООН, скликане після масштабної атаки ХАМАС на Ізраїль, завершилося без однозначного засудження дій палестинських бойовиків. Пізніше, 13 жовтня, Рада безпеки провела друге засідання за зачиненими дверима, але так і не змогла виробити єдиного підходу.

Генсек ООН вважає за неможливе евакуацію в Секторі Гази

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав неможливим вимогу Ізраїлю здійснити евакуацію цивільного населення із густонаселеної території Сектору Гази за 24 години. В ООН вважають, що наслідки наполягання на такому кроці можуть спричинити гуманітарну катастрофу.

Читайте також: ООН: Повна блокада Гази заборонена міжнародним правом