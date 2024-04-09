Франція, Йорданія, Єгипет - за припинення вогню у Газі

Глави трьох країн підкреслили, що насильство і терор не принесуть миру на Близький Схід. У Каїрі закінчилися провалом переговори між Ізраїлем і ХАМАС.

Глави держав Франції, Йорданії та Єгипту у спільній заяві закликали до негайного припинення вогню в секторі Гази. "Війну в Секторі Гази і спричинені нею катастрофічні гуманітарні лиха мають бути негайно припинені. Насильство, терор і війна не можуть принести миру на Близький Схід", - ідеться у спільній статті президента Франції Еммануеля Макрона, короля Йорданії Абдалли ІІ і президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі, оприлюдненій у вівторок, 9 квітня, у низці видань, зокрема в газеті The Washington Post.

У статті наголошується, що рішення на основі співіснування ізраїльської та палестинської держав - "єдиний шлях, що заслуговує на довіру, який дає змогу забезпечити мир і безпеку для всіх і подбати про те, щоб ані палестинці, ані ізраїльтяни надалі ніколи не переживали жаху, якого вони зазнали з 7 жовтня".

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25 березня Рада Безпеки ООН уперше ухвалила юридично зобов'язуючу резолюцію з вимогою негайно припинити вогонь у Секторі Гази. Макрон, Абдалла Другий і ас-Сісі у своєму спільному посланні закликали без подальшого зволікання зробити цей рішучий крок.

Вони також закликали звільнити всіх заручників, вивезених бойовиками ХАМАС до Сектору Гази, і підтримали посередницькі зусилля, яких докладають США, Катар і Єгипет у Каїрі, щоб домогтися виконання цієї мети.

Провал переговорів у Каїрі

Тим часом переговори в Каїрі між Ізраїлем і ХАМАСом про звільнення заручників, за повідомленням агентства Reuters, закінчилися провалом. ХАМАС відмовився прийняти пропозиції Ізраїлю про припинення вогню. За умовами перемир'я Ізраїль мав припинити вогонь в обмін на звільнення бойовиками ХАМАС усіх заручників, захоплених 7 жовтня минулого року.

Після офіційного відхилення палестинською стороною запропонованих Ізраїлем умов, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 8 квітня заявив про призначення дати наступу на Рафах - місто на півдні Сектора Гази, яке за останні місяці стало прихистком для сотень тисяч мирних палестинців, що рятуються від бойових дій у регіоні. Представники світової спільноти неодноразово закликали Ізраїль відмовитися від операції у Рафасі.

Компромісний план директора ЦРУ

Ізраїль і ХАМАС направили до Єгипту свої делегації 7 квітня. У Каїр також прибули посередники з Катару та Єгипту, а також директор ЦРУ Вільям Бернс. Як повідомляє видання The Wall Street Journal, Бернс висунув компромісну пропозицію з метою врятувати переговори.

За даними видання, глава ЦРУ запропонував ХАМАС протягом шеститижневого перемир'я звільнити 40 із понад 100 утримуваних у Секторі Гази заручників в обмін на звільнення Ізраїлем 900 палестинських в'язнів, сто з яких засуджено до довічного тюремного ув'язнення за вбивство ізраїльтян. Ізраїль, до того ж, повинен дати змогу 150 тисячам переміщених палестинців повернутися на північ прибережного регіону.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, який визнано в Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 осіб.

Згідно з останніми даними, бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у сектор Газа. Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 33 тисячі осіб, майже 78 тисяч дістали поранення. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.