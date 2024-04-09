ФРН захищатиметься від звинувачень у підтримці "геноциду"

Нікарагуа позивається в Суді ООН до ФРН, стверджуючи, що підтримка Берліном Ізраїлю порушує конвенцію про геноцид. Берлін цілком відкидає звинувачення з боку Нікарагуа.

Німеччина захищатиметься від закидів у підтримці "геноциду" в Секторі Гази у вівторок, 9 квітня, під час другого дня слухань справи в Міжнародному суді ООН в Гаазі, куди проти Берліна позивається Нікарагуа. ФРН у Міжнародному суді ООН представлятиме керівниця юридичного департаменту та радниця з міжнародного права федерального міністерства закордонних справ Таня фон Услар-Ґляйхен (Tania von Uslar-Gleichen).

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Напередодні фон Услар заявила в кулуарах під час слухань, що Німеччина "цілковито відкидає" звинувачення Нікарагуа, повідомляє агенція AFP.

Нікарагуа стверджує, що ФРН причетна до "геноциду" в Секторі Гази, озброюючи Ізраїль

Напередодні юридичні представники Нікарагуа заявили у Міжнародному суді ООН в Гаазі, що постачаючи зброю Ізраїлю, Німеччина сприяє геноциду і порушує міжнародне право. Натомість Німеччина вже однозначно заперечувала ці закиди. Ізраїль також рішуче відкидає будь-яке порушення Конвенції про геноцид, посилаючись при цьому на своє право на самооборону після масових убивств, вчинених радикальним палестинським ісламістським угрупуванням ХАМАС (вважається терористичними в США та Євросоюзі. - Ред.) та іншими екстремістськими палестинськими організаціями під час скоєного 7 жовтня 2023 року нападу на Ізраїль.

Слухання у цій справі тривають два дні - 8 і 9 квітня. Рішення очікується приблизно через два тижні. Ці рішення є обов'язковими до виконання.

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Хоча жодна з обох держав не бере безпосередньої участі у війні, і Нікарагуа, і Німеччина підписали Конвенцію ООН про запобігання геноциду. У ній вони зобов'язуються всіляко запобігати актам геноциду.

Нікарагуа вимагає у межах розгляду, зокрема, щоб Німеччину змусили припинити постачання зброї Ізраїлю за допомогою тимчасових заборон, накладених судом. А також хоче, щоб Берлін скасував призупинення фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинцям і організації робіт (UNRWA) в Секторі Гази.

Це вже другий позов щодо геноциду, поданий до Міжнародного суду ООН у зв'язку з війною в Секторі Гази. Наприкінці минулого року ПАР вже звинувачувала Ізраїль у геноциді проти палестинців у Секторі Гази й закликала до негайного припинення вогню завдяки механізму спрощеного судочинства.

Раніше Нікарагуа відмовилося засуджувати війну Росії проти України й нехтувало міжнародним правом заради Москви

Нагадаємо, що в липні 2023 року лідери Європейського Союзу, країн Карибського басейну та Латинської Америки не змогли виробити спільну позицію щодо засудження російського вторгнення в Україну на дводенному саміті в Брюсселі. Причина - проти засудження війни у підсумковій декларації саміту виступили прихильні до Росії представники Нікарагуа, Куби та Венесуели.

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У жовтні 2022 року Нікарагуа разом з Росією, Білоруссю, Сирією і КНДР виступило проти резолюції Генасамблеї ООН, що засуджувала анексією Росією кількох окупованих її військами регіонів України.

Перед цим - у 2020 році - Нікарагуа призначило свого консула в Криму, на що офіційний Київ відповів санкціями.