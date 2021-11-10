 Україна запровадила санкції за відкриття представництва Нікарагуа в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2021

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Новини

Україна запровадила санкції за відкриття представництва Нікарагуа в Криму

Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні санкції проти громадян РФ та Нікарагуа через відкриття в анексованому Криму представництва центральноамериканської республіки.

Ялта, Крим.

У лютому Верховна Рада України затвердила секторальні санкції РНБО проти Нікарагуа.

Рада національної безпеки і оборони України у середу, 10 листопада, ухвалила рішення про застосування персональних санкцій проти громадян, причетних до відкриття дипломатичного представництва республіки Нікарагуа в анексованому Росією Криму

Секретар РНБО Олексій Данілов, виступаючи на брифінгу після засідання РНБО, не назвав імена людей, які потрапили під санкції, а лише зазначив, що йдеться про чотирьох громадян центральноамериканської республіки та чотирьох росіян.

Нікарагуа ще в березні 2014 року визнала "приєднання" Криму до РФ, а в листопаді 2020 року амбасадорка республіки в РФ Альба Асусена Торрес відкрила в Сімферополі "почесне консульство". Його очолив Олег Белавенцев - колишній представник президента РФ Володимира Путіна в Криму. В Києві Белавенцева заочно засудили до 13 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність України.

Президент Нікарагуа Даніель Ортега.

Президент Нікарагуа Даніель Ортега видав указ про відкриття "почесного консульства" в Криму.

Заборона торгівлі з Нікарагуа

Україна з 2019 року називає дії Нікарагуа "недружніми". Міністерство закордонних справ неодноразово направляло у столицю республіки Манагуа ноти протесту, однак за словами Данілова, всі вони були проігноровані. У лютому цього року Верховна Рада затвердила секторальні санкції РНБО проти Нікарагуа .

Вони передбачають припинення транзиту ресурсів, польотів, зупинку виплати боргів, заборону на інвестиції та виведення капіталів у Нікарагуа. Санкції також забороняють торгівлю фруктами, горіхами, кавою, прянощами та тютюном - на них, за даними Державної служби статистики, припадало 96 відсотків нікарагуанського експорту в Україну, який загалом не сягав і 10 мільйонів доларів.

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Проблема визнання анексії Криму 

Окрім Нікарагуа, результати незаконного "референдуму про приєднання" Криму до РФ, визнавали в різний час, зокрема, Афганістан, Венесуела, Куба, Сирія та Північна Корея.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у середу, 10 листопада, заявив, що його країна "розуміє в реальності, що Крим є зараз російською територією". Раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що наразі неможливо повернути автономію під український контроль, пропонував налагодити авіасполучення між Мінськом та Сімферополем, а також говорив про наміри відвідати півострів разом з Путіним.

Український МЗС, коментуючи заяву Макея в середу, нагадав Мінську, що офіційне визнання російської юрисдикції в Криму "матиме непоправні наслідки" для відносин між Білоруссю та Україною.

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