Україна готує санкції проти Нікарагуа через консула у Криму

Кабінет міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити секторальні санкції проти Нікарагуа через призначення цією країною консула в окупованому Криму.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні українського уряду в п'ятницю, 9 жовтня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Пропозицію щодо застосування санкцій до Нікарагуа вніс віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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"До розгляду пропонується проєкт, який передбачає внесення пропозицій в частині застосування суворих секторальних санкцій до Республіки Нікарагуа. У відповідь на відверто протиправні дії її уряду проти інтересів національної безпеки нашої держави, а саме неправомірне і неузгоджене з Україною призначення Почесного консула на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - цитує Резнікова агентство "Українські новини".

З його слів, такі дії будуть нести чіткий сигнал офіційного послання українців урядам окремих держав, зокрема, Нікарагуа. Деталей Резніков не озвучив.

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