Формування уряду Ізраїлю: Нетаньяху і Ганц знову не домовилися

Глава перехідного уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і спікер Кнесету Бені Ганц знову не змогли домовитися про створення уряду. Сторони вичерпали додатковий термін у 48 годин, який дав їм для переговорів президент Реувен Рівлін. Цей термін сплив о 00:00 у ніч на четвер, 16 квітня.

Президент Рівлін уже заявив, що в випадку, якщо Ганц і Нетаньяху не домовляться, він передасть мандат на формування кабінету міністрів парламенту. Протягом трьох тижнів Кнесет намагатиметься більшістю голосів (мінімум 61 зі 120) рекомендувати президенту кандидата, який матиме два тижні на формування уряду.

Якщо за цей час уряд не створять, Ізраїль чекають треті повторні вибори через 90 днів. Ці вибори будуть четвертими з квітня 2019 року.

Через епідемію коронавірусу судовий процес за обвинуваченням Нетаньяху в корупції, який мав початися в середині березня, перенесли на 24 травня. Генеральна прокуратура звинуватила Нетаньяху в шахрайстві й хабарництві. Його підозрюють у спробі впливати на ЗМІ, а також закидають підписання нібито шахрайських угод із компаніями та прийняття розкішних подарунків у ​​відповідь на політичні прихильності. Глава уряду відкинув усі звинувачення.