Вступ України до ЄС: Базу для переговорів створять до літа

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн очікує створення необхідної переговорної бази до початку виборів до Європарламенту, які відбудуться на початку червня.

Переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу поновляються до початку літа. Про це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила в середу, 21 лютого, у Брюсселі.

Вона зазначила, що не очікує на створення необхідної бази для переговорів до виборів до Європарламенту, які пройдуть з 6 по 9 червня. "Це займе деякий час", - сказала вона, додавши, що "можливо, ЄС буде готовий до початку літа", цитує агентство AFP.

Нині, за словами фон дер Ляєн, Єврокомісія працює над "рамками за керівними принципами" переговорів з Україною, які потім мають одноголосно схвалити усі 27 країн-членів Євросоюзу.

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Переговори про членство з Україною та Молдовою

У середині грудня учасники саміту Європейського Союзу дали старт переговорам про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, але наголосили, що успіх таких переговорів тісно пов'язаний із успішним проведенням реформ у цих країнах. Крім того, глави європейських держав та урядів ЄС вирішили надати Грузії статусу країни-кандидата в члени ЄС.

Очікувалося, що це рішення може заблокувати Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан неодноразово і вкрай категорично виступав проти започаткування цих переговорів. Орбан заявляв, що Україні потрібні реформи, які вона, за його словами, як і раніше, не провела.

Рішення було ухвалено, коли Орбана не було в залі засідань. Тим не менш, кворум Європейської ради був дотриманий. Сам Орбан заявив у Facebook, що він утримався від голосування, оскільки не хотів брати участь у тому, що назвав "поганим рішенням".