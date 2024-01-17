ЄС готує переговори про вступ України: запускає скринінг

Європейська Комісія повідомила в середу, 17 січня, про запуск процесу скринінгу - аналізу українського законодавства на предмет відповідності праву Європейського Союзу. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), виступаючи в Європейському парламенті в Страсбурзі.

"Тепер ми повинні слідувати політичній ситуації та рішенню, яке ми ухвалили в Європейській раді. У рамках підготовки до переговорів про вступ до ЄС ми починаємо процес скринінгу і створюємо переговорну рамку", - сказала вона.

Те саме стосується і Молдови, підтвердила журналістам у Брюсселі офіційна представниця Єврокомісії з питань розширення ЄС Анна Пісонеро. "Процес скринінгу, звичайно ж, почнеться і для Молдови. Він стартує негайно, і на цьому етапі будуть створені міждисциплінарні групи, які охоплять усе законодавство ЄС", - пояснила вона, додавши, що експертиза відбуватиметься за 33 законодавчими розділами, які згруповані у шість тематичних кластерів.

За словами Пісонеро, в Єврокомісії вже працюють і над проєктом переговорної рамки, який найближчими тижнями буде представлений Раді ЄС. "Переговорна рамка - це і є фактичне відкриття переговорів. І очевидно, щоб їх відкрити, Єврокомісія має увімкнути процес скринінгу і сформувати свою переговорну позицію", - сказала раніше DW голова парламентського комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, щоб підготуватися до скринінгу, Київ провів у у 2023 році попередній аналіз близько 28 тисяч правових актів ЄС. "Уряд постійно працює над тим, щоб наблизити наше законодавство до європейського. Щоб перетворити Україну на сучасну європейську державу. Щоб стати частиною європейської родини. І в ЄС бачать прогрес у цій роботі", - сказав він.

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