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Фон дер Ляєн закликала РФ припинити депортацію дітей

Ольга Журавльова
2 год. тому

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей голова Єврокомісії та президент України закликали покласти край практиці "прискорених усиновлень" та засудили депортацію дітей Росією.

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Фон дер Ляєн закликала РФ припинити депортацію українських дітей
Фон дер Ляєн закликала РФ припинити депортацію українських дітейФото: John Thys/AFP

Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликали Росію припинити депортації українських дітей. Про це йдеться в спільній заяві з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, зробленій у вівторок, 1 червня, за підсумками зустрічі в Кишиневі на саміті Європейського політичної спільноти.

"Кожна дитина має право бути вільною і захищеною та перебувати в безпеці. Однак російська агресія забирає в українських дітей ці права. Насамперед ми рішуче засуджуємо незаконну депортацію та передачу українських дітей, додаючи ці вчинки до переліку російських воєнних злочинів. Ми закликаємо Росію негайно припинити ці депортації, покласти край практиці так званих прискорених усиновлень і повернути цих дітей", - зазначається в їхній спільній заяві.

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Київ і Брюссель сподіваються, що МКС притягне Путіна до відповідальності

Зеленський і фон дер Ляєн привітали створення Міжнародного центру переслідування за злочини агресії проти України. Політики висловили упевненість, що "винні в цих воєнних злочинах, за які Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт, будуть притягнуті до відповідальності".

"Ми прагнемо зробити все необхідне, щоб установити місцезнаходження депортованих українських дітей, сприяти їх безпечному поверненню та надати їм після повернення необхідну соціальну, медичну та освітню підтримку. Вирішальну роль у цьому починанні може відіграти план президента Зеленського Bring Kids Back UA ("Повернути дітей назад в Україну". - Ред.), - йдеться в тексті.

Раніше повідомлялося, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA від початку війни в Україну вдалося повернути 371 депортовану росіянами дитину.

Напередодні генеральний прокурор України Андрій Костін повідомляв, що Росія незаконно депортувала з України понад 19,4 тисячі дітей.

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Нагадаємо, у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна й російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію дітей з України. У МКС вважають, що Путін і Львова-Бєлова несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

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