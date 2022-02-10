"Фінляндизація" України: чи потрібен такий "нейтралітет" Києву (відео)

Американські та французькі ЗМІ пишуть, що Еммануель Макрон не виключив модель "фінляндизації" для України з метою розрядки ситуації на російсько-українському кордоні. Сам президент Франції заперечує, що використовував цей термін. Що це таке і чи потрібен такий "нейтралітет" Києву? DW розпитала західних експертів.