 ″Фінляндизація″ України: чи потрібен такий ″нейтралітет″ Києву (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.02.2022

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Політика й суспільство

"Фінляндизація" України: чи потрібен такий "нейтралітет" Києву (відео)

Чому заговорили про "фінляндизацію" України і чи потрібен такий "нейтралітет" Києву? DW розпитала західних експертів.

Belgien | PK Stoltenberg und Selenskyj

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Американські та французькі ЗМІ пишуть, що Еммануель Макрон не виключив модель "фінляндизації" для України з метою розрядки ситуації на російсько-українському кордоні. Сам президент Франції заперечує, що використовував цей термін. Що це таке і чи потрібен такий "нейтралітет" Києву? DW розпитала західних експертів.

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