"Фінляндизація" України: чи потрібен такий "нейтралітет" Києву (відео)

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Чому заговорили про "фінляндизацію" України і чи потрібен такий "нейтралітет" Києву? DW розпитала західних експертів.
Американські та французькі ЗМІ пишуть, що Еммануель Макрон не виключив модель "фінляндизації" для України з метою розрядки ситуації на російсько-українському кордоні. Сам президент Франції заперечує, що використовував цей термін. Що це таке і чи потрібен такий "нейтралітет" Києву? DW розпитала західних експертів.
Продажі зброї та набоїв зросли в Україні через можливе російське вторгнення. Найбільш популярні - гладкоствольні помпові рушниці, а також цивільна версія автоматів Калашникова.
Візит Бориса Джонсона до Києва - не лише вагомий знак підтримки України на фоні загрози вторгнення РФ. Це також і відведення уваги від коронавірусного скандалу із самим Джонсоном, вважають деякі оглядачі.
Мер Києва вважає, що Україні необхідне озброєння на тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні. Кличка розчаровує позиція німецького уряду щодо блокування постачання озброєнь для України.