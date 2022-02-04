Попит на зброю зріс: як озброюються пересічні українці (відео)

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Продажі зброї та набоїв зросли в Україні через можливе російське вторгнення. Найбільш популярні - гладкоствольні помпові рушниці, а також цивільна версія автоматів Калашникова.
Скільки зброї на руках в українців - порахувати складно. За даними Офісу генпрокурора, кількість нелегальних "стволів" може сягати від 3 до 5 млн
Новоспечені власники дозволів на зброю найбільше цікавляться гладкоствольними помповими рушницями. Ціни на них стартують від 6-7 тисяч гривень. На другому місці за популярністю автомати Калашникова. Йдеться про їхню цивільну версію - "калаші", які не стріляють чергою. Тільки такі може придбати звичайний громадянин. Викласти доведеться приблизно 25-30 тисяч гривень. Купують і американські карабіни AR-15. Вони дорожчі - від 35 тисяч гривень. Ціни на всі товари зросли разом з курсом долара. Більше про це дивіться тут:
Візит Бориса Джонсона до Києва - не лише вагомий знак підтримки України на фоні загрози вторгнення РФ. Це також і відведення уваги від коронавірусного скандалу із самим Джонсоном, вважають деякі оглядачі.
Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.
У січні 2015 року українські військові залишили Донецький аеропорт після 242 днів оборони. У розмові з DW "кіборги" згадують пережите, розповідають, чому пішли на фронт і чи готові знову взятися за зброю.