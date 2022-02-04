Попит на зброю зріс: як озброюються пересічні українці (відео)

Новоспечені власники дозволів на зброю найбільше цікавляться гладкоствольними помповими рушницями. Ціни на них стартують від 6-7 тисяч гривень. На другому місці за популярністю автомати Калашникова. Йдеться про їхню цивільну версію - "калаші", які не стріляють чергою. Тільки такі може придбати звичайний громадянин. Викласти доведеться приблизно 25-30 тисяч гривень. Купують і американські карабіни AR-15. Вони дорожчі - від 35 тисяч гривень. Ціни на всі товари зросли разом з курсом долара. Більше про це дивіться тут: