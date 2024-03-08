Фіала: Зібрано кошти на 300 тисяч снарядів для України

Прем'єр Чехії повідомив, що в межах ініціативи щодо закупівлі снарядів для України вдалося зібрати гроші на 300 тисяч боєприпасів. Раніше Петр Павел заявляв про збір суми на 800 тисяч снарядів.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України вже зібрала кошти для закупівлі першої партії з 300 тисяч артилерійських снарядів. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в п'ятницю, 8 березня, в своєму акаунті в X.

"Щиро дякуємо всім країнам, які долучилися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб купити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів", - написав Фіала. Він наголосив на тому, що робота в цьому напрямку продовжується, адже мета - доставити Києву набагато більше боєприпасів.

"Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її відважній боротьбі з російським агресором", - зазначив чеський прем'єр.

Напередодні президент Чехії Петр Павел повідомив, що коаліція з 18 країн за ініціативою Праги зібрала необхідну суму на закупівлю 800 тисяч боєприпасів для України поза межами ЄС.

Закуплять 155-мм і 122-мм снаряди

Про те, що Чехія разом із Канадою та Данією знайшла ці боєприпаси у потенційних постачальників за межами Європейського Союзу, Павел повідомив в середині лютого. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.

У кого саме закуплять снаряди, наразі не повідомляється. Раніше видання Politico писало, що Чехія вела переговори щодо боєприпасів у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.

Як повідомляло раніше видання Financial Times, Прага намагалася акумулювати 1,5 мільярда доларів на закупівлю цих снарядів.

Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується. Однак відомо, що профінансувати її зголосилися, зокрема, Нідерланди (на 250 мільйонів євро), Бельгія (на 200 мільйонів євро), Норвегія (на 140 мільйонів євро), Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро"), Великобританія, Канада, Франція, Данія, Латвія і Литва, Швеція (на неназвані суми).

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