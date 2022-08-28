Facebook укладе мирову у справі про передачу особистих даних

Американська корпорація Meta Platforms, до структури якої належить соціальна мережа Facebook, досягла попередньої угоди в судовому процесі, що триває вже кілька років, про неправомірну передачу особистих даних користувачів, зокрема консалтинговій компанії Cambridge Analytica. До суду Сан-Франциско 26 серпня внесли проєкт "принципової мирової угоди", при цьому Facebook запитав відтермінування на 60 днів для остаточного її доопрацювання, повідомляють інформагенції у неділю, 28 серпня.

У клопотанні не розкриваються деталі угоди, зокрема сума компенсації.

Витік даних 87 мільйонів користувачів

Про найбільший в історії Facebook витік особистих даних користувачів стало відомо у березні 2018 року. Британська компанія Cambridge Analytica, що нині вже не існує, незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів соцмережі і передавала їх третім особам. Зокрема, імовірно, передвиборному штабу 45-го президента США Дональда Трампа, який використовував їх для політичної реклами. Крім того, особисті дані використали і під час кампанії з виходу Великобританії з ЄС.

Під час скандалу главі Facebook Марку Цукербергу довелося двічі виступити на слуханнях у Конгресі США. У липні 2019 року Facebook домовилася про виплату в США штрафу у розмірі п'яти мільярдів доларів внаслідок скандалу навколо Cambridge Analytica. Це рекордний штраф, який коли-небудь стягували з компанії за порушення правил зберігання особистої інформації клієнтів, і один із найбільших серед колись призначених урядом США, повідомила Федеральна торгова комісія США (FTC).

Крім того, федеральна влада США доручила незалежній контрольній інстанції перевірити дії Facebook щодо особистих даних користувачів. У вересні Цукерберга та гендиректорку компанії Шеріл Сандберг опитають в американському суді. Соціальна мережа Facebook налічує близько двох мільярдів користувачів по всьому світу. У липні компанія повідомила про перше у своїй історії скорочення виручки.