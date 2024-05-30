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ТехнологіїУкраїна

Європол заявив про арешт кіберзлочинців, зокрема і в Україні

Дмитро Шварц
30 травня 2024 р.

В Україні затримали трьох кіберзлочинців в рамках міжнародної операції EndGame, спрямованої проти ботнетів. Ще одного фігуранта затримали у Вірменії.

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Шкідливе ПЗ (ілюстративне фото)
Європол провів наймасштабнішу в історії операцію проти ботнетівФото: picture alliance/dpa/Geisler Fotopress

Європейське поліцейське управління (Європол) повідомило про затримання трьох кіберзлочинців в Україні і ще одного у Вірменії в рамках міжнародної операції EndGame, яка стала найбільшою в історії операцією проти ботнетів, що відіграють важливу роль у поширенні шкідливих програм-вимагачів. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті Європолу у четвер, 30 травня.

"Міжнародна операція припинила роботу дроперів (шкідливого програмного забезпечення. - Ред.), зокрема IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader і Bumblebee, що призвело до чотирьох арештів і демонтажу більше 100 серверів по всьому світу", - заявили в Європолі.

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В Україні провели 11 обшуків

В рамках операції було проведено 16 поліцейських обшуків у чотирьох країнах, з яких 11 - в Україні. Як уточнили в Національній поліції України, обшуки проходили за місцями проживання розробників, адміністраторів та організаторів функціонування Pikabot, IcedID та AlexCrypt. 

"Правоохоронні органи України здійснювали документування протиправної діяльності, пов’язаної з ботнетом Pikabot, модулюючим банківським трояном IcedID та криптором AlexCrypt. Всі ці зловмисні сервіси перебували в арсеналі таких російських кіберзлочинних організацій, як BlackBasta, Revil, Conti та допомогли їм атакувати десятки західних компаній, зокрема медичні установи та "виручити" понад десять мільйонів доларів", - заявили в українському Нацполі.

Крім чотирьох заарештованих, ще вісьмох кіберзлочинців-втікачів внесуть до списку найбільш розшукуваних у Європі, додали в Європолі.

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Як додають у Європолі, під час розслідування було виявлено, що один із головних підозрюваних заробив щонайменше 69 мільйонів євро в криптовалюті, здаючи в оренду сайти злочинної інфраструктури для розгортання програм-вимагачів. Транзакції підозрюваного постійно моніторяться, і вже отримано дозвіл на арешт цих активів під час подальших дій, йдодали у службі.

Крім того, під час розслідування  було зібрано велику кількість даних, які допоможуть у  виявленні організаторів та ключових учасників світових хакерських груп, наголошують у Національній поліції України.

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