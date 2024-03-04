Українські кіберфахівці зламали сервери міноборони РФ - ГУР

В українській розвідці заявили, що під час спецоперації змогли отримати доступ до серверів міноборони РФ.

Кіберфахівці Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) змогли отримати доступ до серверів міністерства оборони Росії. Про це відомство повідомило в своїх соцмережах у понеділок, 4 березня.

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Там зазначають, що в результаті операції спецслужба тепер володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало міноборони РФ. Також стверджується, що українська розвідка отримала доступ до масиву секретної службової документації російського міністерства. Зокрема йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад двома тисячами структурних одиниць силового відомства Росії.

У ГУР МО повідомляють, що після аналізу даних змогли ідентифікувати всіх генералів та інших вищих чиновників російського відомства, загалом усіх, хто використовував систему документообігу "бюрократъ ". У розпоряджені військової розвідки опинились зокрема службова інформація заступника міністра оборони РФ - Іванова Тімура Вадимовича. Саме він, за повідомленням відомства, "відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною ".

Останніми днями у ГУР повідомили про декілька операцій в тилу, серед яких: пожежу на Новолипецькому металургійному комбінаті у Росії та підрив залізничного мосту в Самарській області.