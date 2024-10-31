Небезпечні товари? ЄК розслідує діяльність китайського Temu

Європейська Комісія (ЄК) розпочала ретельну перевірку діяльності на європейському ринку китайської платформи з онлайн-торгівлі Temu. Як повідомили в четвер, 31 жовтня, в Брюсселі, єврокомісарів цікавить зокрема, чи відповідає нинішня модель роботи й онлайн-маркетингу, які практикує застосунок Temu, нормам європейського Акту про цифрові послуги (DSA).

Приміром, перевірка покликана встановити, чи не порушує Temu вимоги й правила щодо продажу заборонених та небезпечних товарів на своїй платформі, пояснили в Брюсселі. Щодо цього онлайн-сервісу вже лунала критика, що він недосить ефективно протидіє практикам продажу деякими користувачами заборонених товарів. Також єврофункціонерів цікавить і те, чи можуть системи винагород Temu для клієнтів потенційно викликати залежність у користувачів. Під час перевірок вдаватимуться й до опитувань, зазначили в Єврокомісії.

Щодо цього сервісу Єврокомісія вже провела попереднє розслідування, тож тепер в Брюсселі воліють мати більше інформації.

Китайська компанія Temu заперечує закиди щодо порушень

У відповідь на розпочате розслідування в ЄС компанія Temu заявила, що серйозно ставиться до своїх зобов'язань і постійно інвестує в посилення регуляторної системи та захист інтересів споживачів на своїй платформі. "Ми будемо повною мірою співпрацювати з наглядовими органами для підтримки нашої спільної мети - створення безпечного і надійного ринку для споживачів", - додали в компанії.

Брюссель вже розпочинав аналогічні провадження проти онлайн-компаній X (колишня назва - Twitter. - Ред.), TikTok і AliExpress. Новий закон ЄС про цифрові послуги (DSA) зобов'язує великі онлайн-платформи вживати суворих заходів проти незаконного контенту в Інтернеті.

Сервіс Temu став дуже популярним у Німеччині

Після півтора року роботи на ринку Temu вже став одним з найбільших онлайн-магазинів Німеччини. Згідно з опитуванням, проведеним Consumer Panel Services GfK, що є відділом інституту дослідження громадської думки YouGov, у першій половині 2024 року цей китайський шопінг-портал посів шосте місце серед топ-ритейлерів за кількістю замовлень, пише агенція dpa.

Однак представники торговельних компаній, політики та захисники прав споживачів не раз критикували якість продукції, несправедливі конкурентні умови та брак контролю, якими позначився цей сервіс. Сама платформа постійно відкидала такі звинувачення.

Збіг у часі з погіршенням торговельних відносних з КНР

Нинішнє розслідування щодо Temu збіглося в часі з напруженістю у економічних відносинах між ЄС і Китаєм. Приміром, днями набули чинності запровадженні раніше нові - значно вищі - ввізні мита ЄС на електромобілі, що імпортуються з Китаю.

Раніше Пекін застерігав Брюссель від погіршення торговельних двосторонніх торговельних відносин.

Не лише європейські наглядові органи критикують Temu

Попри те, що китайський онлайн-сервіс Temu виник лише 2022 року, він стрімко здобув популярність скрізь у світі, конкуруючи вже з такими велетами онлайн-торгівлі, як Amazon та AliExpress. Утім, за цей час влада багатьох країн критикувала практики цього шопінг-порталу.

Приміром, влада США, Індонезії, а також технокорпорація Apple вказували на такі нечесні, а почасти й нелегальні практики цього застосунку, як продаж товарів за демпінговими цінами, або торгівля товарами, виготовленими за допомогою примусової праці чи неналежний захист особистих даних користувачів.

Так, Apple застерігала, що застосунок Temu містить шкідливе програмне забезпечення, котре може отримати несанкціонований доступ до особистих даних користувачів.