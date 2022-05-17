Евакуаційна місія з "Азовсталі" триває - Зеленський

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84-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 18 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій 17 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 18 травня (час київський).
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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 83-го дня війни запевнив, що евакуаційна місія з "Азовсталі" в Маріуполі триває. "ЇЇ курують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники", - сказав він. Ніяких подробиць Зеленський не розповів.
Востаннє українська влада офіційно підтвердила вночі 17 травня, що з "Азовсталі" евакуювали 264 військових, із яких 53 - важкопоранені. Їх доставили на непідконтрольну уряду територію Донецької області. Українські високопосадовці обіцяють, що військових повернуть додому в рамках обміну. Тим часом у Державній думі РФ заговорили про можливість законодавчої заборони обміну бійців "Азову" на полонених через їхнє визнання нібито "воєнними злочинцями".
Президент України виступив онлайн на відкритті Каннського кінофестивалю, де закликав кінематограф не мовчати в умовах війни та диктатури.