 Евакуаційна місія з ″Азовсталі″ триває - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2022

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Новини

Евакуаційна місія з "Азовсталі" триває - Зеленський

84-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 18 травня.

Евакуйовані з Азовсталі

Евакуйовані з "Азовсталі"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій 17 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 18 травня (час київський).

Відеозвернення Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 83-го дня війни запевнив, що евакуаційна місія з "Азовсталі" в Маріуполі триває. "ЇЇ курують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники", - сказав він. Ніяких подробиць Зеленський не розповів.

Востаннє українська влада офіційно підтвердила вночі 17 травня, що з "Азовсталі" евакуювали 264 військових, із яких 53 - важкопоранені. Їх доставили на непідконтрольну уряду територію Донецької області. Українські високопосадовці обіцяють, що військових повернуть додому в рамках обміну. Тим часом у Державній думі РФ заговорили про можливість законодавчої заборони обміну бійців "Азову" на полонених через їхнє визнання нібито "воєнними злочинцями".

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Як евакуюють поранених військових з "Азовсталі" (17.05.2022)

DW.COM

Зеленський на Каннському фестивалі: Кіно не має бути німим

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У Держдумі РФ запропонували заборонити обмін бійців "Азова"

В Україні після вивезення заблокованих на "Азовсталі" бійців на підконтрольну РФ територію, повідомили, що їх повернуть додому через процедуру обміну. Тепер Держдума РФ пропонує заборонити це.  

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