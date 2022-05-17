Евакуаційна місія з "Азовсталі" триває - Зеленський

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 18 травня (час київський).

Відеозвернення Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 83-го дня війни запевнив, що евакуаційна місія з "Азовсталі" в Маріуполі триває. "ЇЇ курують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники", - сказав він. Ніяких подробиць Зеленський не розповів.

Востаннє українська влада офіційно підтвердила вночі 17 травня, що з "Азовсталі" евакуювали 264 військових, із яких 53 - важкопоранені. Їх доставили на непідконтрольну уряду територію Донецької області. Українські високопосадовці обіцяють, що військових повернуть додому в рамках обміну. Тим часом у Державній думі РФ заговорили про можливість законодавчої заборони обміну бійців "Азову" на полонених через їхнє визнання нібито "воєнними злочинцями".