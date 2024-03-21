Естонія передасть Україні новий пакет допомоги на €20 млн

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва оголосив, що його країна передасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійдуть вкрай потрібні ЗСУ артилерійські боєприпаси.

Естонія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 20 мільйонів євро. Це рішення оголосив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим в Києві у четвер, 21 березня. У пакет, зокрема, увійдуть артилерійські боєприпаси, вкрай необхідні українським військовим, повідомляє пресслужба міноборони Естонії.

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"У пакет входять безвідкатні протитанкові гармати, вибухові засоби, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру тощо. Ми сформували цей пакет, зосереджуючись на тому, щоб забезпечити максимальну користь для України, і водночас переконатися, що не зменшуємо оборонну готовність Естонії", - наводяться слова Певкура у повідомленні.

Зокрема снаряди калібру 155 мм, які увійдуть у пакет допомоги, це додатковий внесок Естонії в ініціативу Європейського Союзу з передачі Україні мільйона снарядів.

"Огляд, який надав нам міністр оборони Умєров щодо ситуації на полі бою, підтвердив, що цей пакет дуже потрібен. Але це також чітко показало, що Україні з наближенням літа потрібно у першу чергу: боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запасні частини та засоби радіоелектронної боротьби", - заявив Певкур після зустрічі з міністром оборони України.

У інших пакетах допомоги Естонія вже передала Україні протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту і сухі пайки, нагадали в міноборони країни.