Литва та Естонія надали Україні чергові пакети допомоги

У нових пакетах допомоги від Литви й Естонії Україна отримала ПТРК Javelin, боєприпаси до гранатометів, мільйони набоїв до стрілецької зброї, зимове спорядження й плавзасоби, повідомили в Вільнюсі й Таллінні.

Одразу дві країни Балтії - Литва й Естонія - оголосили в п'ятницю, 15 грудня, про виділення Україні чергових пакетів військової допомоги. Як повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, у новий пакет допомоги для ЗСУ від Литви увійшли кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності й кілька мільйонів набоїв до стрілецької зброї. До пакета військової допомоги Україні також увійшли близько тисячі складних ліжок.

"Ми чуємо термінові прохання України й продовжуємо надавати допомогу відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те ж саме", - запевнив Анушаускас, якого цитує пресслужба литовського оборонного відомства. На тлі цього він наголосив, що Вільнюс уже розробив план довгострокової підтримки України на наступні три роки.

У Литві відремонтували пошкоджені на війні "Леопарди"

Раніше того ж дня пресслужба міноборони Литви повідомила про підготовку до передачі Україні перших відремонтованих на потужностях литовського військово-промислового комплексу танків Leopard 2, пошкоджених під час боїв в Україні.

"Перші відремонтовані в Литві танки Leopard 2 готуються до подорожі в Україну", - йдеться у повідомленні оборонного відомства Литви.

Відремонтовані танки, які незабаром повернуться на поле бою в Україні, у п'ятницю протестували на одному з полігонів литовської армії, додали в міноборони Литви.

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Згодом у дописі за суботу, 16 грудня, на офіційній сторінці міноборони Литви нагадали, що раніше литовський ВПК своїми силами зумів поремонтувати САУ Pz 2000, що так само були пошкоджені на полі бою в Україні, й передати їх ЗСУ.

Естонія надає ПТРК Javelin, кулемети, набої і плавзасоби

Так само 15 грудня міноборони Естонії повідомило про виділення Україні пакета військової допомоги на загальну суму 80 мільйонів євро. До пакета увійшла велика кількість протитанкових ракет Javelin, кулемети, амуніція для легкого озброєння, різноманітні транспортні засоби та човни, а також водолазне спорядження. Точні суми щодо кожної позиції не розголошуються з міркувань безпеки, кажуть у Таллінні.

"Цей пакет допомоги розроблений таким чином, щоб максимізувати користь для України, не ставлячи під загрозу власну обороноздатність Естонії. Ми замінюємо основні запаси", - пояснив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, слова якого наводить пресслужба відомства.