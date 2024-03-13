В Естонії підрахували "ціну" перемоги України над РФ

Для перемоги в війні, розв'язаній РФ, Україні потрібно близько 120 мільярдів євро військової допомоги щороку, підрахували в міноборони Естонії. Частина цієї суми могла б бути профінансована за рахунок єврооблігацій.

За підрахунками міністерства оборони Естонії, для перемоги у війні з Росією Україні потрібно орієнтовно 120 мільярдів євро військової допомоги на рік. Таку оцінку озвучив постійний секретар естонського оборонного відомства Кусті Салм в коментарі виданню Euractiv, оприлюдненому у середу, 13 березня.

Впродовж останніх місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники виділяли по 0,25 відсотка свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на військову допомогу їй. Ця позиція ґрунтується на стратегії, розробленій аналітиками міноборони Естонії.

Підрахунок стосується країн-учасниць зустріч у форматі "Рамштайн"

У самій стратегії детально розписано, на що мають витрачатися ці гроші - передовсім, на оборонне обладнання і боєприпаси. Приміром, якби понад 50 держав, що входять до Контактної групи з питань оборони Україн, відомої як формат "Рамштайн" - коаліції країн на чолі з США, які підтримують Україну у військовому плані, - витрачали б на допомогу Україні 0,25 відсотка свого ВВП, то сумарно це склало б "понад 120 мільярдів євро на рік", зазначив Салм.

"З цими грошима до 2025 року Україна досягне точки, коли вона зможе виснажити Росію", - сказав він. Утім, навіть якби цю суму вже зараз заклали в бюджети, то знадобився б майже рік, щоб це дало бажаний ефект, зазначив Салм. "Знадобиться ще (близько дев'яти місяців) для того, щоб поставки (озброєнь і оснащення. - Ред.) досягли того рівня, який потрібен Україні, щоб реально досягти такого рівня виснаження (РФ. - Ред.)", - пояснив він.

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Витрати на вишкіл українських військових не враховано

Однак вирахувана Естонією цифра - 120 мільярдів євро - не враховує витрат самої України на її поточні оборонні потреби, а також видатків на підготовку Заходом українських військових і допомогу цивільним, тож реальна потреба Києва в грошах значно вища від названої суми, припускають у Таллінні.

Крім того, в міноборони Естонії стверджують, що нині західні союзники України витрачають на підтримку України в протидії російській збройній агресії близько половини того, що витрачає на війну проти України Росія. "5,5 мільярдів доларів від Заходу, десять мільярдів доларів від Росії", - зазначив естонський посадовець.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія нині витрачає на оборону близько 130 мільярдів євро.

Естонія вважає "посильним" виділення 0,25 відсотка ВВП на допомогу України

Водночас Салм запевнив, що для Естонії витрачати на допомогу Україні 0,25 відсотка свого ВВП - "посильно". Він стверджує, що насправді від західних союзників птрібно не так не так багато зусиль, щоб Україна виграла війну, навіть без участі США.

Салм припустив, що частина вирахуваної Естонією суми могла б бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська комісія могла б залучати гроші з фінансових ринків і використовувати 27 країн-членів ЄС як гарантію.