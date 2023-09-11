Естонія і Латвія купують німецькі ЗРК IRIS-T на мільярд євро

Таллінн і Рига підписали спільну угоду з ФРН на купівлю німецьких ЗРК IRIS-T на загальну суму один мільярд євро. Угода має стати частиною європейської ініціативи з розбудови системи ППО "Небесний щит".

Естонія і Латвія підписали угоду з Німеччиною про придбання зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) середньої дальності IRIS-T виробництва німецької компанії Diehl Defense на суму один мільярд євро. Угода була підписана в понеділок, 11 вересня, на зустрічі міністрів оборони трьох країн у німецькому місті Ретенбах, передає інформагенція dpa.

Раніше Естонія і Латвія були серед підписантів меморандуму про наміри щодо ініціативи з розбудови спільної європейської системи протиповітряної оборони "Небесний щит". Наразі в проєкті беруть участь 16 країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО), а також Швеція, яка отримала запрошення стати членом НАТО, а ще нейтральні Австрія і Швейцарія.

Так само раніше обидві Балтійські країни повідомляли про готовність придбати ці новітні німецькі ЗРК.

Берлін стає найбільшим оборонним партнером Таллінна

За словами естонського міністра оборони Естонії Ханно Певкура, укладена в понеділок угода означає, що Німеччина замінить Сполучені Штати як найбільшого оборонного партнера Естонії. "Це, безумовно, найбільша оборонна інвестиція в історії Естонії", - сказав Певкур, якого цитує dpa.

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Він додав, що війна Росії проти України "показує нам, наскільки важливо бути спроможними захистити себе, свої нації, свої союзи".

Найбільше оборонне замовлення для Риги

Тим часом міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що для її країни це "найбільша військова покупка" з моменту здобуття незалежності. "Наразі Латвія виділяє 2,3 відсотка ВВП на оборонні витрати. І у нас є плани збільшити наш оборонний бюджет до трьох відсотків ВВП, я сподіваюся, наступного року", - цитує її пресслужба латвійського оборонного відомства.

Угоду привітав і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), заявивши, що вона "без сумніву посилить європейську протиповітряну оборону". Він також повідомив, що сама Німеччина теж уже уклала контракт на закупівлю шести систем IRIS-T у Diehl.

Нагадаємо, минулого тижня в компанії Diehl Defenseповідомляли про наміри збільшити виробництво ЗРК IRIS-T і ракет до них.

IRIS-T є найсучаснішою системою протиповітряної оборони ФРН, якої поки не має у своєму розпорядженні навіть Бундесвер. ЗРК призначений для захисту повітряного простору як над цивільними містами й об'єктами, так і над армійськими підрозділами, оскільки він у змозі вражати різноманітні повітряні цілі - від літаків, гелікоптерів і безпілотників до крилатих і балістичних ракет, а також реактивних снарядів на різних висотах. Кожен комплекс складається з трьох компонентів: пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами для восьми ракет, радіолокаційна станція і пункт управління.