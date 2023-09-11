  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиНімеччина

Естонія і Латвія купують німецькі ЗРК IRIS-T на мільярд євро

Валерій Сааков
11 вересня 2023 р.

Таллінн і Рига підписали спільну угоду з ФРН на купівлю німецьких ЗРК IRIS-T на загальну суму один мільярд євро. Угода має стати частиною європейської ініціативи з розбудови системи ППО "Небесний щит".

https://p.dw.com/p/4WDF2
IRIS-T
Пускова ЗРК IRIS-T(ц.)Фото: Diehl Defence/abaca/picture alliance

Естонія і Латвія підписали угоду з Німеччиною про придбання зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) середньої дальності IRIS-T виробництва німецької компанії Diehl Defense на суму один мільярд євро. Угода була підписана в понеділок, 11 вересня, на зустрічі міністрів оборони трьох країн у німецькому місті Ретенбах, передає інформагенція dpa.

Раніше Естонія і Латвія були серед підписантів меморандуму про наміри щодо ініціативи з розбудови спільної європейської системи протиповітряної оборони "Небесний щит". Наразі в проєкті беруть участь 16 країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО), а також Швеція, яка отримала запрошення стати членом НАТО, а ще нейтральні Австрія і Швейцарія.

Так само раніше обидві Балтійські країни повідомляли про готовність придбати ці новітні німецькі ЗРК.

Берлін стає найбільшим оборонним партнером Таллінна

За словами естонського міністра оборони Естонії Ханно Певкура, укладена в понеділок угода означає, що Німеччина замінить Сполучені Штати як найбільшого оборонного партнера Естонії. "Це, безумовно, найбільша оборонна інвестиція в історії Естонії", - сказав Певкур, якого цитує dpa.

Читайте також: Німеччина взялася за розбудову протиракетного щита

Він додав, що війна Росії проти України "показує нам, наскільки важливо бути спроможними захистити себе, свої нації, свої союзи".

Найбільше оборонне замовлення для Риги

Тим часом міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що для її країни це "найбільша військова покупка" з моменту здобуття незалежності. "Наразі Латвія виділяє 2,3 відсотка ВВП на оборонні витрати. І у нас є плани збільшити наш оборонний бюджет до трьох відсотків ВВП, я сподіваюся, наступного року", - цитує її пресслужба латвійського оборонного відомства.

Угоду привітав і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), заявивши, що вона "без сумніву посилить європейську протиповітряну оборону". Він також повідомив, що сама Німеччина теж уже уклала контракт на закупівлю шести систем IRIS-T у Diehl.

Нагадаємо, минулого тижня в компанії Diehl Defenseповідомляли про наміри збільшити виробництво ЗРК IRIS-T і ракет до них.

IRIS-T є найсучаснішою системою протиповітряної оборони ФРН, якої поки не має у своєму розпорядженні навіть Бундесвер. ЗРК призначений для захисту повітряного простору як над цивільними містами й об'єктами, так і над армійськими підрозділами, оскільки він у змозі вражати різноманітні повітряні цілі - від літаків, гелікоптерів і безпілотників до крилатих і балістичних ракет, а також реактивних снарядів на різних висотах. Кожен комплекс складається з трьох компонентів: пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами для восьми ракет, радіолокаційна станція і пункт управління.

Як і чим ППО України збиває ракети і дрони

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Бербок у Києві пообіцяла додаткову допомогу Україні

Політика11 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Німецькі газети

Німецькі ЗМІ про саміт G20 в Індії

Німецькі ЗМІ про саміт G20 в Індії

Політика11 вересня 2023 р.
external

Як нідерландець добіг до Києва з Амстердама

Як нідерландець добіг до Києва з Амстердама

Панорама11 вересня 2023 р.01:44 хв.
Рішення за запитом про екстрадицію у кожному конкретному випадку розглядається в суді

Чи можлива видача українських ухилянтів? Погляд з Німеччини

Чи можлива видача українських ухилянтів? Погляд з Німеччини

Конфлікти11 вересня 2023 р.
Після атаки безпілотників на порт Ізмаїла, 7 вересня 2023 року

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Політика8 вересня 2023 р.
external

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

Суспільство8 вересня 2023 р.05:17 хв.
Лавров і Путін, 2018 рік

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Політика8 вересня 2023 р.
На головну сторінку