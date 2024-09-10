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Автомобілі та мобільністьЄвропа

ЄС знижує штрафні мита на Tesla та китайські електромобілі

Ольга Лебедєва
10 вересня 2024 р.

Антидемпінгове мито на вироблені в Китаї автомобілі Tesla буде знижено з 9 до 7,8 відсотка, а на продукцію китайської Geely - з 19,3 до 18,8 відсотка, заявила Єврокомісія.

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Виробництво електромобілів у Китаї
Виробництво електромобілів у КитаїФото: Liang Zhen/dpa/picture alliance

Європейська комісія в ході  спору з Китаєм навколо недобросовісної конкуренції  зменшить розмір антидемпінгових мит на  електромобілі , що виробляються в Китаї компанією Tesla, а також на електромобілі кількох китайських виробників. Захисне мито для Tesla буде знижено з 9 до 7,8 відсотка, для китайської компанії Geely - з 19,3 до 18,8 відсотка, заявила Єврокомісія у вівторок, 10 вересня.

При цьому 17-відсоткова ставка збережеться для автомобілебудівника BYD, а максимальна ставка у розмірі 35,3 відсотка, як і раніше, діятиме щодо продукції SAIC та інших компаній, які відмовляються співпрацювати з Євросоюзом. Ці мита накладаються на додаток до звичайних ввізних мит до ЄС, що становлять для автомобілів 10 відсотків.

Пекін готовий до переговорів із Єврокомісією

Тим часом влада КНР підтвердила готовність до переговорів з Єврокомісією щодо регулювання торговельних та економічних конфліктів та пом'якшення штрафних мит на електромобілі китайського виробництва. "Китай готовий продовжити тісне співробітництво з європейською стороною у пошуку рішення, яке б відповідало інтересам обох сторін і відповідало правилам СОТ", - зазначило міністерство торгівлі в Пекіні.

Минулого тижня Китай сигналізував прагнення послабити напруженість у торговому конфлікті і заявив, що може утриматися від запровадження антидемпінгових заходів щодо виробленого в ЄС бренді.

Остаточне рішення про ввізні мита для електромобілів, вироблених у Китаї, мають спільно ухвалити усі 27 країн ЄС. Воно вважатиметься узгодженим, якщо проти нього не виступить кваліфікована більшість із 15 країн, у яких проживає не менше 65 відсотків населення ЄС.

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