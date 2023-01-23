ЄС створює цивільну місію у Вірменії

Місія Євросоюзу у Вірменії складатиметься з близько сотні миротворців. Вони патрулюватимуть прикордонні райони та повідомлятимуть Брюсселю про поточну ситуацію.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 23 січня, ухвалила рішення про створення цивільної місії ЄС у Вірменії (EUMA). Ця місія покликана сприяти стабільності у прикордонних районах Вірменії та забезпечувати умови для нормалізації відносин між Єреваном та Баку, йдеться у заяві Ради ЄС.

Місія складатиметься з близько сотні миротворців і, можливо, надалі буде розширена, повідомив високопосадовець Євросоюзу в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. За його словами, для початку роботи місії не потрібно офіційного дозволу влади Азербайджану, оскільки вона діятиме виключно на вірменській території. Водночас ЄС підтримує з офіційним Баку прозорий діалог щодо цього, та співпрацю, наголосив чиновник.

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Новий етап для Євросоюзу на Південному Кавказі

"Створення місії Євросоюзу у Вірменії відкриває новий етап у діяльності ЄС на Південному Кавказі. Брюссель продовжить підтримувати зусилля щодо деескалації та тісної співпраці з обома сторонами для досягнення кінцевої мети - стійкого миру в регіоні", - заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель 23 січня.

У відповідь на прохання Вірменії, EUMA проводитиме регулярне патрулювання та повідомлятиме про ситуацію, що розширить її розуміння Євросоюзом. Місія також сприятиме посередницьким зусиллям у рамках процесу під егідою голови Ради ЄС Шарля Мішеля.

Початковий мандат EUMA розрахований на два роки, її оперативний штаб перебуватиме у Вірменії. Керівником місії призначено директора відділу цивільного планування зовнішньополітичної служби ЄС Стефано Томата. Керівника операцій місії безпосередньо у Вірменії оберуть найближчим часом.

Лист із пропозицією направити до Вірменії цивільну місію Боррель отримав від глави вірменського МЗС 27 грудня 2022 року після завершення роботи двомісячної наглядової місії Євросоюзу в Нагірному Карабаху.

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