ЄС розпочав з Албанією фактичні переговори про членство

У Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу Албанії в ЄС. Воно стало початком фактичних перемовин про членство країни в Євросоюзі.

У Люксембурзі на рівні міністрів відбулося друге засідання Конференції з питань вступу Албанії в Євросоюз, повідомляється у вівторок, 15 жовтня, на сайті Ради ЄС. Це засідання є початком фактичних перемовин про членство країни в Євросоюзі.

Як вказується в повідомленні Ради ЄС, зустріч відкрила переговори з Албанією за "Кластером 1", який включає такі сфери переговорів: функціонування демократичних інститутів, реформа державного управління, судова влада та фкндаментальні права, юстиція, свобода та безпека, економічні критерії, державні закупівлі, статистика, фінансовий контроль.

"Албанія демонструє хороші результати у процесі вступу, і з відкриттям перших, фундаментальних розділів в переговорах про вступ до ЄС країна досягла ще одного важливого етапу у своїх зусиллях щодо розширення", - наголосив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто ,який очолював делегацію ЄС від імені Угорщини, яка наразі головує в Раді ЄС. Він наголосив, що чекає "на подальший прогрес Албанії на шляху до членства в ЄС".

Делегацію Албанії на переговорах очолив прем'єр-міністр країни Еді Рама.

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