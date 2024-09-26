Мікродержава для мусульман в Албанії: за та проти

Орден бекташів вітає рішення про створення мікродержави, частина експертів теж не очікує негативного впливу на відносини між релігійними громадами. Утім, інші експерти вбачають і небезпечний прецедент для майбутнього.

Оголошуючи про свій план створення суверенної держави для шиїтського суфійського ордену Бекташі в столиці Албанії Тирані, прем'єр-міністр Еді Рама вирішив перефразувати слова покійної матері Терези - лауреатки Нобелівської премії миру, католицької черниці, яка народилася в албанській родині. "Не всі з нас можуть робити великі справи, але ми можемо робити маленькі справи з великою любов'ю", - сказав він.

Виступаючи 22 вересня на Генеральній асамблеї ООН, Рама сказав, що суверенний анклав стане "новим центром спокою, толерантності та мирного співіснування". Побудувати його планується за зразком Ватикану, резиденції католицької церкви в Римі.

Орден Бекташі було засновано у XIII столітті в Османській імперії. Його штаб-квартира - Всесвітній центр Бекташі - розміщується в Тирані з 1929 року. Уряд Албанії планує перетворити 27 акрів землі у східній частині Тирани на мікродержаву під назвою "Суверенна держава ордену Бекташі", що матиме власні кордони, паспорти та адміністрацію.

Еді Рама Фото: Bianca Otero/ZUMAPRESS/picture alliance

Орден Бекташі вітає "унікальну ініціативу"

Уперше інформація про плани Рами створити в албанській столиці нову державу з'явилася 21 вересня в газеті The New York Times. Наступного дня прем'єр-міністр офіційно оголосив про це в ООН.

Для лідера бекташів, Його Святості Едмонда Брахімая, відомого послідовникам як Баба Монді, це "унікальна ініціатива", що сповістить про настання нової ери релігійної терпимості та зміцнення миру в усьому світі.

"Орден Бекташі, відомий своїм закликом до миру, терпимості та релігійної гармонії, отримає суверенітет, подібний до ватиканського, що дасть нам змогу керувати автономно з релігійного та адміністративного погляду", - йдеться в заяві ордена.

Його Святість Едмонд Брахімай Фото: Philippe Lissac/Godong/IMAGO

"Безпрецедентний випадок релігійної інженерії"

Як це часто буває в Албанії, багато експертів і громадськість були в повному невіданні щодо деталей урядового плану. Беснік Сінані (Besnik Sinani), науковий співробітник Центру мусульманської теології Тюбінгенського університету і співзасновник Інституту Конак у Тирані, каже, що ця ідея – "безпрецедентний випадок сучасної релігійної інженерії".

"Порівняння зі створенням Ватикану, що його нав'язав папському престолу 1929 року Беніто Муссоліні, не витримує історичної критики. Албанський уряд досі не запропонував жодного переконливого аргументу на користь такого кроку", - сказав він DW.

Державу бекташів має схвалити парламент?

Альберт Ракіпі, голова Албанського інституту міжнародних досліджень, стверджує, що це не просто приватне питання, яке має вирішити уряд. "Хоча не йдеться про створення держави в класичному розумінні - з певним населенням і територією, з відповідними інститутами, такими як армія, поліція, бюрократія, суди, податкова служба та інше - рішення має ухвалювати парламент", - сказав він.

У Всесвітньому центрі Бекташі в Тірані Фото: Kristi Çavo/DW

Ракіпі зазначив, що низку важливих аспектів, що стосуються зовнішнього суверенітету, ще належить прояснити. Справді, існує невизначеність у питанні про те, як і ким буде визнано суверенітет нової держави.

Конституція Албанії говорить: "Республіка Албанія є унітарною і неподільною державою". Щоб змінити це положення, потрібно внести поправки до конституції, які мають бути схвалені більшістю в 94 голоси, або 2/3 всіх законодавців у парламенті.

Албанія - країна релігійної гармонії

Албанія давно вважається країною релігійної гармонії та терпимості. Мечеті та церкви часто стоять у безпосередній близькості одна від одної, а міжконфесійні шлюби спокійно сприймаються в албанському суспільстві.

За даними перепису населення 2023 року, близько 50% із 2,4 млн жителів Албанії сповідують іслам. Більшість з них - мусульмани-суніти, до громади бекташів належить близько 10% мусульман країни. Більшість решти населення становлять католики і православні.

Як створення мікродержави вплине на релігійний мир в Албанії?

Ракіпі не вважає, що рішення уряду негативно позначиться на балансі, взаєморозумінні та гармонії між релігійними громадами в Албанії, оскільки бекташі історично служили містком єдності та співпраці між мусульманами й християнами.

"Я думаю, що це хороша ініціатива, особливо для просування толерантності, культури співпраці та співіснування в контексті драматичних подій, таких як конфлікт на Близькому Сході", - сказав експерт DW.

Відносини між релігією і державою в Албанії

Але на відміну від Ракіпі, мусульманська громада Албанії заявила, що вважає ініціативу "небезпечним прецедентом для майбутнього країни", і підкреслила, що є єдиним офіційним представником ісламу в Албанії. "Цю ініціативу, про яку ми дізналися зі ЗМІ, не обговорювали з релігійними громадами, котрі створили для подібних випадків спеціальний інститут, про який схвально відгукнулись в усіх західних країнах, а саме Міжрелігійну раду Албанії".

Бесник Сінані дотримується такої ж думки. "Твердження про те, що майбутня держава бекташів позитивно вплине на атмосферу толерантності в регіоні, безпідставні", - сказав він DW. "Якщо її буде реалізовано, то, найімовірніше, вона порушить історично сформовані відносини між релігією і державою в Албанії, які були встановлені на основі заповітів батьків-засновників албанської державності, серед яких було багато бекташів", - упевнений дослідник.

Ярлик "ісламської держави"

Низка експертів занепокоєна тим, що на "Суверенну державу ордену Бекташі" можуть причепити ярлик "ісламської держави". Однак Альберт Ракіпі, експерт з міжнародних відносин, наголошує, що Албанія не планує створювати у своїй столиці ісламську державу. "Ісламська держава - це інша реальність з теоретичної та практичної точки зору", - зазначає він. "Не всі держави, населення яких складають мусульмани, є ісламськими. В ісламській державі організуючою ідеологією є релігія - в даному випадку іслам, у більшості випадків іслам також слугує організуючою ідеологією для суспільства", - пояснив експерт.

Бесник Сінані бачить іншу небезпеку. "Не можна не згадати, що албанський уряд був залучений у різні політичні тертя світового масштабу на релігійному ґрунті», - каже він. Нині Албанія дала притулок членам організації "Моджахеддін-е Хальк", яка ставить собі за мету повалення іранського уряду. На території Албанії перебувають і члени Руху Гюлена, який вважається терористичною організацією в Туреччині, нагадав експерт.

Зі свого боку, всесвітній орден Бекташі не бачить підстав для скептичних оцінок і наполягає на тому, що "у нової держави не буде іншої мети, крім духовного лідерства".