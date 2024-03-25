Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta

Регулятор вважає, що Alphabet, Apple і Meta могли порушити європейське законодавство. Інтернет-гігантів підозрюють у невиконанні закону, який наказує відкрити їхні платформи для конкурентів.

Європейський Союз розпочав розслідування щодо компаній Apple, Meta і Alphabet (власник Google) за підозрою у порушенні закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA), який, зокрема, зобов'язує великі технологічні концерни відкривати свої платформи для конкурентів. Три американські концерни не виконали встановлених вимог, повідомила Європейська Комісія у понеділок, 25 березня.

Регулятор, зокрема, має намір розслідувати ділові практики Apple та Google, які застосовуються в їхніх магазинах додатків. Згідно з DMA, інтернет-концерни зобов'язані безкоштовно надавати стороннім розробникам застосунків можливість інформувати клієнтів про пропозиції поза магазинами Apple та Google.

Представник Apple заявив, що з точки зору концерну, остання актуалізація користувацької угоди для магазину додатків Apple відповідає вимогам DMA.

Читайте також: ЄК оприлюднила список інтернет-гігантів, що ретельніше контролюватимуться

Претензії європейського регулятора

У випадку з Google європейського регулятора цікавить також можливе надання переваги власним пропозиціям у результатах інтернет-пошуку. У випадку з Meta претензії стосуються нової моделі передплати, яка передбачає вибір між платою за користування Facebook та Instagram без реклами, або згодою на передачу своїх особистих даних між сервісами компаній для використання в цільовій рекламі.

Відповідно до положень DMA, технологічні концерни, які не виконують вимог щодо доступу конкурентів до їх платформ, можуть бути оштрафовані на суму до 10 відсотків від обсягу світового обороту за 12 місяців. Єврокомісія планує завершити розслідування упродовж року.

Читайте також: Єврокомісія оштрафувала компанію Apple на 1,8 млрд євро через обмеження в iOS