Єврокомісія оштрафувала компанію Apple на 1,8 млрд євро

Антимонопольний комітет ЄС вирішив, що компанія Apple близько 10 років забороняла розробникам інформувати користувачів iOS про альтернативні та дешевші сервіси підписки на музику за межами App Store.

Європейська комісія (ЄК) оштрафувала американську компанію Apple на понад 1,8 мільярда євро за зловживання домінуючим становищем на ринку музичних стрімінгових сервісів для користувачів операційної системи iOS, повідомляється у пресрелізі Єврокомісії, оприлюдненому в понеділок, 4 березня.

На переконання ЄК, Apple близько 10 років, порушуючи антимонопольне законодавство Європейського Союзу, забороняла розробникам додатків для потокового відтворення музики інформувати користувачів iOS про альтернативні та дешевші сервіси підписки на музику, доступні за межами App Store.

У Єврокомісії зазначили, що політика компанії, могла призвести до "погіршення користувальницького досвіду", оскільки власникам техніки Apple доводилося самим займатися складним пошуком більш вигідних пропозицій за межами програми App Store, або ігнорувати підписки на альтернативні сервіси через неможливість знайти їх самотужки.

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Apple зобов'язали скасувати обмеження

Окрім накладання штрафу, ЄК також зобов'язала Apple скасувати обмеження та утримуватися від повторення порушень або "застосування практик з еквівалентною метою чи ефектом" у майбутньому.

Розслідування щодо Apple було ініційовано після подання скарги на компанію з боку стрімінгового сервісу Spotify у 2019 році.

У Apple вже заявили, що не погоджуються із рішенням Єврокомісії і оскаржуватимуть його.

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