США заборонили імпорт нових моделей Apple Watch

У США набуло чинності рішення Комісії з міжнародної торгівлі щодо заборони імпроту Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2. Компанію звинуватили у порушенні патентного права.

У вівторок, 26 грудня, набула чинності заборона США на імпорт певних моделей "розумних годинників" Apple після того, як адміністрація президента Джо Байдена вирішила не накладати вето на рішення про порушення патентів.

Як повідомляє агенція AFP, Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) у жовтні вирішила заборонити моделі Apple Watch через запатентовану технологію визначення рівня кисню в крові. Торгова представниця США Кетрін Тай затвердила жовтневий вердикт ITC та зазначила, що 26 грудня рішення комісії набуло чинності.

Apple стверджує, що висновок ITC був помилковим і має бути скасований, але минулого тижня призупинила продажі Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 в США: 21 грудня в онлайн-магазині Apple Store, а роздрібні торгові точки припинили продажі 24 грудня - якраз напередодні свята.

Також компанія заявила, що оскаржить рішення ITC у федеральному суді США.

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Розпорядження ITC винесене на основі скарги, поданої до комісії в середині 2021 року компанією Masimo Corp, у якій виробник медичних пристроїв звинуватив Apple у порушенні "функцій світлооксиметрії".

У Masimo стверджують, що саме вони винайшли цю технологію, і що Apple переманювала співробітників компанії, щоб отримати доступ до інформації.

Хоча президент США має повноваження скасовувати заборони на імпорт, такі заходи вживаються рідко.

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У вересні компанія випустила Apple Watch Series 9, рекламуючи підвищену продуктивність разом із такими функціями, як можливість доступу та реєстрації даних про здоров’я.

Минулого фінансового року продаж "розумних годинників" приніс компанії 19,6 мільярда доларів.