ЄС готує план допомоги Україні в обхід вето Угорщини - FT

У Брюсселі розглядають запасні плани щодо виділення фінансової допомоги Києву в обхід вето Угорщини. Гроші можуть надати у борг під гарантії окремих країн ЄС або ж за рахунок короткострокових кредитів, пише FT.

Євросоюз готує запасний план, який передбачає виділення Україні 20 мільярдів євро до 2027 році в обхід вето Угорщини, якщо воно залишиться, повідомляє у середу, 27 грудня, видання Financial Times із посиланням на джерела, обізнані в переговорах.

За їхніми словами, план передбачає, що країни-учасниці нададуть гарантії для бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичити потрібну суму на ринках капіталу для Києва наступного року. Точні умови плану ще обговорюються, і остаточна сума буде встановлена відповідно до потреб України, наголосили співрозмовники.

ЄС планує виділити гроші Україні до березня

Як пише видання, така схема не потребуватиме схвалення від усіх країн ЄС, на відміну від виділення грошей з бюджету Євросоюзу, щодо чого протестує Угорщина. Гарантії повинні будуть надати країни з високими кредитними рейтингами. У випадках ФРН і Нідерландів це потребуватиме схвалення парламентів. Однак у Брюсселі планують завершити ці процедури до березня.

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Погодження плану "Б" дозволить МВФ виділити новий транш Києву

За словами одного з джерел, жодна "технічна проблема" не блокує шляхи надання бюджетного фінансування Києву, але політично "все набагато складніше". Якщо лідери країн-членів ЄС погодять цей план на спецсаміті ЄС 1 лютого, це дозволить МВФ виділити наступний транш для Києва на суму близько 900 мільйонів доларів. Це дасть Україні змогу уникнути монетарного фінансування та зростання інфляції, пише видання.

Водночас одним із недоліків цієї схеми є її обмеження кредитами і відсутність централізованих грантів від ЄС. Втім, все ж країни-члени ЄС все ще можуть вирішити надавати гранти на двосторонній основі, зауважує FT.

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Крім того, у Брюсселі розглядають ще один запасний варіант, який передбачає надання Україні дешевих короткострокових кредитів. За цією схемою Київ у 2023 році вже отримав від Брюсселя 18 мільярдів євро. Втім, цей план потребуватиме схвалення більшості країн Євросоюзу.

Угорщина блокує допомогу Україні з червня

Угорщина перешкоджає спробам ЄС виділити макрофінансову допомогу Києву з червня. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вимагає, по-перше, щоб Україна відзвітувала, як вона витратила вже виділені їй кошти, а по-друге - щоб Брюссель розблокував допомогу Євросоюзу, що належить Будапешту і була заморожена через сумніви щодо незалежності угорської судової системи. Перед самітом ЄС 14 грудня 10 млрд із цих коштів було розблоковано - однак Угорщина все одно знову ветувала виділення Україні допомоги.

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