Єрмак і Кулеба прийматимуть Сіярто в Ужгороді

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 29 січня приїде в Ужгород на зустріч із українським колегою Дмитром Кулебою та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком, повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна" у четвер, 11 січня, з посиланням на речника українського МЗС Олега Ніколенка.

"Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з метою просування важливих для України рішень у Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", - розповів Ніколенко.

Цю інформацію підтвердив і Петер Сіярто на пресконференції у Будапешті. "Ми пройдемося по пунктах співпраці повністю, від початку до кінця, і подивимося, чи може зустріч на вищому рівні допомогти ситуації, або яку іншу роботу необхідно виконати", - сказав угорський міністр.

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Суперечка на 50 мільярдів євро

Напередодні в середу, 10 січня, посли країн Європейського Союзу у Брюсселі вирішили провестирішення про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму 50 мільярдів євро через Європейський парламент. У представництві Бельгії, що головує нині у Раді ЄС, пояснюють, що це дозволить "діяти максимально швидко" і подолати опір Угорщини, яка блокує фінансування України від грудня.

Планується, що остаточне рішення про суму макрофінансової допомоги Києву і форму її надання ухвалять на спеціальному засіданні Європейської ради 1 лютого. До цього дня Європарламент, Єврокомісія і Рада ЄС мають завершити попередні переговори про макрофінансову допомогу, розповіли джерела DW. Одне з них зазначило, що на цей період також заплановано переговори Єврокомісії з Будапештом, який не приховує своїх намірів витягти з цієї угоди якомога більше переваг для себе.