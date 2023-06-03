Єрмак: Червоний Хрест не потрапив до жодного полоненого

Представники МКЧХ не потрапили до жодного українського полоненого в РФ, пояснюючи це тим, що російська сторона не дає дозволу, заявив керівник Офісу Зеленського та додав, що доцільно створити альтернативну організацію.

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак вкотре розкритикував діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). За понад рік війни Росії проти України представники МКЧХ не потрапили до жодного українського полоненого в РФ, заявив Єрмак в інтерв'ю проєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Офіс Президента", оприлюдненому в ніч на суботу, 3 червня.

"Жодним чином жодного разу вони не потрапили до жодного нашого полоненого. Вони нам розповідають, що не можуть потрапити, тому що росіяни не дають дозволу. Навіть не підбираючи висловів, я спитав: "А якби це було під час Другої світової війни, і ви у Гітлера питаєте, що ви не можете потрапити до Освенцима, що б ви мені відповіли? Вони туплять очі, мовчать, починають розповідати про мандати і так далі" - зазначив Єрмак.

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Поведінка МКЧХ не змінилася - Єрмак

Глава ОП пригадав, як без попередження запросив на зустріч з президенткою МКЧХ Мір'яною Сполярич-Еггер у Києві медикиню Мар'яну Мамонову, яка перебувала у полоні РФ, сестру командира морської піхоти, оборонця "Азовсталі" Сергія Волинського та дружину командира полку "Азов" Дениса Прокопенка.

"Вони зайшли. Сіли тут. І годину, не підбираючи слів, розповідали про всі жахи полону. Президентка МКЧХ сиділа з представником України просто "чорного" кольору". Це терапія правди", - наголосив Єрмак.

Водночас він зауважив, що поведінка МКЧХ після цієї зустрічі ніяк не змінилася. "Навіщо ви існуєте? Якщо бояться, треба працювати десь в інших організаціях і займатися іншою справою", - сказав він.

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Альтернатива Червоному Хресту

Єрмак вважає, що буде доцільним створити сучасну дієву міжнародну службу, яка опікуватиметься питанням полонених замість Червоного Хреста.

Критика на адресу МКЧХ з боку української влади лунає не вперше. У грудні 2022 року під час зустрічі з президенткою Червоного Хреста Єрмак наголошував, що представники МКЧХ демонструють пасивність у забезпеченні прав українців, які потрапили в полон до росіян.

Невдоволення роботою МКЧХ висловлював і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Україна змушена шукати альтернативу Червоному Хресту. "Ми офіційно їм сказали: ми шукаємо альтернативу і ми хочемо створити альтернативу. Навіть якщо в майбутньому буде дві організації (…) дві організації - краще, ніж одна", - заявив омбудсмен.

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