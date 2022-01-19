Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини для "вирішення розбіжностей"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна провести зустріч на турецькій території, аби вирішити розбіжності між Києвом та Москвою. Про це в середу, 19 січня, сказав речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

"Він (Ердоган - Ред.) навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися тут, аби врегулювати проблеми та розбіжності", - наводить слова Калина турецьке видання Daily Sabah.

За словами речника Ердогана, Туреччина залишається доступною у будь-якій ролі для зниження напруженості між Росією та Україною. "І ми робимо це, як дружня країна і Росії, і Україні, а також як союзник по НАТО", - зазначив Калин.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента Ердогана щодо організації переговорів між лідерами України та РФ. За його словами, Москва вітає зусилля будь-яких країн щодо "врегулювання ситуації в Україні". Пєсков вкотре звинуватив українську сторону у невиконанні Мінських домовленостей. Представник Кремля заявив, що "основні розбіжності між Росією та Україною пов'язані саме із пробуксуванням цього процесу". Пєсков зазначив, що якщо Анкара може "вплинути на Київ і спонукати його на виконання зобов'язань за Мінськими угодами", то в Москві це тільки вітатимуть."Місце ж проведення якихось контактів - це другорядне", - сказав він.

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Візит Ердогана до Києва

Своєю чергою речник президента Туреччини повідомив, що Ердоган найближчими тижнями відвідає Україну для переговорів із Зеленським. Калин також зазначив, що Туреччина буде у тісному контакті з росіянами, аби уникнути будь-яких військових дій із серйозними та незворотними наслідками.

Готовність стати посередником між Києвом і Москвою Ердоган висловлює вже не вперше. Зокрема, такі пропозиції були у листопаді та грудні 2021 року. Однак у РФ відкинули таку можливість: "Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. На такій зучтрічі неможливо буде знайти вирішення проблеми", - заявляв Пєсков.

Водночас українське зовнішньополітичне відомство раніше позитивно відреагувало на пропозицію Ердогана. Україна схвалюватиме будь-які зусилля, які можуть допомогти їй покласти край війні, повернути території України, що наразі перебувають під контролем Росії, заявив 29 листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи ініціативу президента Туреччини. "Україна залишається прихильною до роботи "нормандського формату", проте ми ніколи не відмовлялися від будь-яких пропозицій чи ініціатив "добрих офіцерів", запропонованих іншими партнерами та друзями", - сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

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