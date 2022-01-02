Путін та Ердоган обговорили покращення російсько-турецьких відносин

Президенти РФ Володимир Путін і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю, 2 січня, провели телефонну розмову. Під час неї лідери двох країн оголосили про намір поглибити між ними співпрацю. В останні тижні відносини між Москвою і Анкарою були напруженими, в тому числі і через конфлікт навколо України.

Путін та Ердоган "підтвердили налаштованість на подальшу активізацію взаємовигідного партнерства між Росією і Туреччиною", ідеться у заяві, опублікованій пресслужбою Кремля за результатами розмови. В адміністрації президента Туреччини зазначили, що сторони обговорили "кроки з покращення турецько-російських відносин" і підтвердили бажання розширювати співпрацю "у всіх сферах".

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Розбіжності щодо України

На початку грудня Путін у розмові з Ердоганом розкритикував продаж турецьких бойових безпілотників Україні. Президент РФ заявив, що дрони можуть застосовуватись проти сепаратистів на Донбасі. Ердоган ці претензії відкинув, зазначивши, що Анкара не відповідає за те, як Київ використовує безпілотники.

Своєю чергою глава міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив Москву у тому, що вона висунула односторонні вимоги до НАТО. В якості прикладу він навів умову Москви виключити формальну можливість для України стати членом Північноатлантичного альянсу. Цю умову РФ зафіксувала в напрацьованих нею проєктах угод з НАТО щодо гарантій безпеки.

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