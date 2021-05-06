Ентоні Блінкен назвав свій візит до Києва "продуктивним"

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що його візит до Києва та переговори з українськими офіційними особами були продуктивними.

"Час, проведений у Києві з президентом Зеленським і усіма, з ким я зустрічався, був продуктивним", - написав Блінкен у ніч на п'ятницю, 7 травня, у соцмережі Twitter.

Держсекретар зазначив, що Сполучені Штати сповнені рішучості підтримувати Україну перед лицем російської агресії та у проведенні реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього України.

Під час дводенного візиту до Києва Блінкен провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем та главою МЗС Дмитром Кулебою. У Києві Блінкен перебував разом зі своєю заступницею Вікторією Нуланд.

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Під час зустрічей у Києві глава Держдепартаменту США запевнив, що його країна "разом з партнерами працює над тим, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії". Він вказав, що США розмірковують, яка б додаткова домпомога була б корисною для України саме зараз. Раніше українська сторона заявляла про бажання отримати системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології, а також про розміщення в Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.

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У Києві Блінкен також наголошував, що крім Росії як зовнішньої загрози, Україна має ще й свої внутрішні виклики, "як-от олігархи та потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси".