 Експерти фіксують масові порушення міжнародного права в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2022

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Новини

Експерти фіксують масові порушення міжнародного права в Україні

Доповідь, що містить докази, представило Бюро з демократичних інститутів та прав людини. За даними його експертів, порушення допускають як російські, так і українські сторони.

Зруйновані будівлі у Харкові

Зруйновані будівлі у Харкові

З початку війни Росії проти України зафіксовано масові порушення норм міжнародного гуманітарного права. Доповідь, яка містить матеріали, що це підтверджують, представило Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) - один з інститутів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомляє у четвер, 21 липня, агентство dpa.

Найбільш серйозними випадками автори документа називають бомбардування театру у Маріуполі в середині березня, а також залізничного вокзалу у Краматорську на початку квітня. Крім того, вони висловлюють тривогу з приводу облоги українських міст російськими військами. У БДІПЛ зазначають, що цивільним особам не надали можливості евакуюватися.

Експерти вважають дії російської сторони порушенням принципів пропорційності та поваги до основних прав людини. У доповіді наголошується, що свідки повідомляли про значну кількість випадків позасудових страт, арештів, а також тортур, сексуального насильства та викрадення.

РФ та Україна допускають порушення у поводженні з військовополоненими

Водночас експерти БДІПЛ вказують на порушення норм міжнародного гуманітарного права військовослужбовцями української армії, хоч і в меншому масштабі, ніж російські військові. Зокрема, у доповіді критикується насильство над підозрюваними у мародерстві. Крім того, обидві сторони допускають порушення у поводженні з військовополоненими.

Як зазначає агентство dpa, матеріали про порушення, зібрані на 53 сторінках, представлені як доповідь безпосередньо Бюро з демократичних інституцій та прав людини, а не ОБСЄ. Діяльність цієї європейської організації через конфлікт з одним із її основних членів – Росією – виявилася значною мірою паралізована.

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ООН - про порушення міжнародного права в Україні

Про те, що норми міжнародного гуманітарного права в Україні порушують обидві сторони, раніше заявляла Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. За її словами, і російські, і українські війська розміщують військові об'єкти поблизу цивільних будівель і використовують мирних жителів як "живий щит".

До інших порушень, зазначила Бачелет, належать тортури та жорстоке поводження з військовополоненими, причому винні у них не притягуються до відповідальності. Зґвалтування та інші випадки сексуального насильства було зафіксовано як на територіях, контрольованих Росією, так і в областях, які контролює Україна, повідомила Бачелет.

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