В ООН звинуватили Росію й Україну в порушенні прав людини під час війни

ООН закидає порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права як українським, так і російським військам. Так, комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет звинуватила в вівторок, 5 липня, під час брифінгу в Женеві обидві сторони збройного протистояння в розміщенні військових позицій поблизу цивільних будівель та в використанні ними "живих щитів".

Так само й надалі фіксують випадки катувань і жорстокого поводження з військовополоненими, за які нікого не притягають до відповідальності. Крім того, на територіях, контрольованих Росією та Україною було зафіксовано випадки зґвалтування та іншого сексуального насильства. "Вбивства, тортури, свавільні арешти мають припинитися", - зажадала Бачелет, яку цитує інформагенція KNA.

Саму війну Росії проти України комісарка ООН назвала "безглуздою". За словами Бачелет, є "серйозні побоювання, що атаки російських військ не сумісні з міжнародним гуманітарним правом". "Значно меншою мірою" це стосується й українських військ на сході країни, визнала вона.

Говорячи про дії російської армії, вона вказала на "дедалі більшу кількість доказів" незаконних вбивств і навіть масових страт. Її відомство має в своєму розпорядженні більш ніж 300 задокументованих свідчень того, що російські військові вбивали інших людей не під час бойових дій.

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Водночас Бачелет висловила занепокоєння тим, що арешти понад тисячі осіб, підозрюваних у колабораціонізмі, проведені СБУ та українською поліцією, "не були здійснені відповідно до міжнародних зобов'язань у галузі прав людини". У дванадцяти випадках зникли особи, котрі перебували під вартою в українських судах, додала комісарка.

Станом 3 липня Офіс ООН з прав людини в Женеві нарахував понад 10 тисяч вбитих та поранених цивільних осіб унаслідок повномасштабної війни в Україні, в основному внаслідок обстрілів житлових районів. За даними ООН, із 4889 загиблих 335 були дітьми. Але реальні цифри набагато вищі, визнала Бачелет.