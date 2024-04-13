Джонсон: Є ризик, що Путін зможе пригнати техніку до Києва

Експрем'єр Великобританії у колонці дорікнув країнам Заходу за вагання щодо підтримки України та закликав надати їй фінансову та військову допомогу. Без цього існує ризик того, що РФ матиме здобутки у війні, вважає він.

Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон вважає, що якщо війна, розв'язана Росією, закінчиться поразкою України, то це станеться лише через те, що дії Заходу щодо її підтримки були недостатніми. Про це він написав у своїй колонці для видання Daily Mail від п'ятниці, 12 квітня.

У статті Джонсон закидає країнам Заходу вагання та повільну реалізацію заходів щодо підтримки України. "Кожен тиждень, протягом якого ми не можемо зробити очевидне - і дати українцям необхідну їм зброю, - це тиждень, протягом якого Путін наближається до своєї огидної амбіції - закатувати європейську країну до смерті. З кожним днем тиск на українців зростає, але все ж рішення в наших руках", - пише Джонсон.

Він також апелює до досвіду президента США Рональда Рейгана, який "виграв Холодну війну" завдяки "швидкості і рішучості, з якими він вирішував проблеми", та згадує наслідки розпаду Радянського Союзу, після якого країни Східної Європи здобули незалежність. "Для десятків занурених у морок народів по всій Східній Європі та навколо старого Радянського Союзу це був світанок свободи. Коли впав Берлінський мур, це був найрадісніший політичний момент у моєму житті. Для сотень мільйонів людей це означало кінець поліцейської держави та стукоту у двері опівночі", - пише експрем'єр Великобританії.

Джонсон застерігає, що РФ може досягти успіху, якщо Захід не допомагатиме Україні

Цьому Джонсон протиставляє 2024 рік, коли, за його словами, існує "реальний ризик того, що західні демократії будуть принижені, а автократії підбадьорені у всьому світі". Якщо Україна програє війну, то, за його словами, це стане не лише катастрофою для неї, але "повним приниженням для Заходу - що вперше за 75 років існування НАТО цей досі успішний Альянс буде повністю розгромлено - і на європейській землі".

Він нагадав, що, маючи західне озброєння, Україна змогла відвоювати частину окупованої військами РФ території, завдати Росії відчутних втрат та перехоплювати значну частину ракет, якими російська сторона б'є по її території. Зараз же, як вказує Джонсон, дефіцит озброєння у України настільки гострий, що "іноді їм доводиться чекати під російськими бомбардуваннями, не маючи змоги стріляти у відповідь", а Харків - "під загрозою перетворитися на черговий Маріуполь".

"Зараз ми змушуємо їх "голодувати", з незрозумілих мені причин, без систем захисту, які їм потрібні. По всій Європі розкидано близько 100 систем Patriot, які нічого не роблять. Чому? Якщо так триватиме - постійні російські бомбардування, недостатнє постачання для українців - тоді існує реальний ризик, що Путін зможе влаштувати якийсь прорив цього літа і знову пригнати свою бронетехніку до Києва", - пише він.

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Джонсон закликав надати Україні допомогу - фінансову та військову. США, на його думку, має надати 60 мільярдів доларів допомоги, Німеччина - ракети Taurus, а всі інші партнери - далекобійну артилерію, "аби зруйнувати комунікації між Росією та Кримом та створити для Путіна серйозні стратегічні проблеми".

Ще одним аргументом британського політика є те, що збільшення обсягів виробництва боєприпасів для України може не лише допомогти їй, а й стимулювати робочі місця та економічний ріст у країнах Заходу.

Колишній прем'єр Великобританії на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну закріпив за собою статус прихильника України. Цей статус політик зберіг і після своєї відставки. Він кілька разів відвідував Київ, де спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським.