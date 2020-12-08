Джо Байдену зробили щеплення від коронавірусу в прямому ефірі

Обраний президент США отримав щеплення вакциною BioNTech/Pfizer та закликав американців ні про що не переживати і вакцинуватися.
Обраний президент США Джо Байден у понеділок, 21 грудня, в прямому ефірі вакцинувався від коронавірусу. Йому зробили щеплення вакциною спільного виробництва компаній BioNTech/Pfizer в госпіталі Christiana в Ньюарку, штат Делавер. Дружина Байдена - Джилл - отримала укол раніше.
78-річний Байден закликав американців робити щеплення, коли воно стане доступним. За його словами, людям "нема про що турбуватися", коли їм зроблять щеплення, а тим часом вони повинні продовжувати носити маски і "слухати експертів". "Я роблю це, щоб продемонструвати, що люди повинні бути готовими, коли буде можливо вакцинуватися", - сказав він, цитує агенція AP.
Раніше в прямому ефірі від коронавірусу вакцинувався чинний віцепрезидент США Майк Пенс. Йому та його дружині також зробили щеплення вакциною BioNTech/Pfizer.
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Наразі США посідають перше місце у світі за числом інфікованих коронавірусом - за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, станом на 21 грудня загалом там заразилось 17,9 мільйона людей, померло від хвороби понад 318 тисяч.
Біньямін Нетаньяху закликав мешканців Ізраїлю робити щеплення від коронавірусу. Масова вакцинація почнеться у неділю.