 Джо Байдену зробили щеплення від коронавірусу в прямому ефірі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

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Новини

Джо Байдену зробили щеплення від коронавірусу в прямому ефірі

Обраний президент США отримав щеплення вакциною BioNTech/Pfizer та закликав американців ні про що не переживати і вакцинуватися.

Джо Байден отримав щеплення від коронавірусу

Джо Байден отримав щеплення від коронавірусу

Обраний президент США Джо Байден у понеділок, 21 грудня, в прямому ефірі вакцинувався від коронавірусу. Йому зробили щеплення вакциною спільного виробництва компаній BioNTech/Pfizer в госпіталі Christiana в Ньюарку, штат Делавер. Дружина Байдена - Джилл - отримала укол раніше.

78-річний Байден закликав американців робити щеплення, коли воно стане доступним. За його словами, людям "нема про що турбуватися", коли їм зроблять щеплення, а тим часом вони повинні продовжувати носити маски і "слухати експертів". "Я роблю це, щоб продемонструвати, що люди повинні бути готовими, коли буде можливо вакцинуватися", - сказав він, цитує агенція AP.

Раніше в прямому ефірі від коронавірусу вакцинувався чинний віцепрезидент США Майк Пенс. Йому та його дружині також зробили щеплення вакциною BioNTech/Pfizer.

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Наразі США посідають перше місце у світі за числом інфікованих коронавірусом - за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, станом на 21 грудня загалом там заразилось 17,9 мільйона людей, померло від хвороби понад 318 тисяч.

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