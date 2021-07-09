Джо Байден розповів про "справжню проблему" Володимира Путіна

У президента Росії Володимира Путіна є "справжня проблема", вважає американський президент Джо Байден. Путін "сидить на верхівці економіки, у якої є ядерна зброя, нафтові свердловини й більше нічого", заявив глава Білого дому під час відвідин офісу директора Національної розвідки США у вівторок, 27 липня. Путін "знає, що у нього справжні проблеми - і це, по-моєму, робить його ще більш небезпечним", додав американський лідер.

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Крім того, Байден звинуватив російську владу в спробі втрутитися у вибори в американський Конгрес у 2022 році шляхом поширення дезінформації. "Подивіться на те, що Росія вже зараз робить щодо виборів 2022 року і в плані дезінформації, - зазначив президент США. - Це чисте порушення нашого суверенітету".

Байден: атаки хакерів можуть призвести до справжньої війни

Крім того, Байден висловив стурбованість у зв'язку з недавнім збільшенням кількості кібератак, у тому числі з використанням програм-вимагачів. "Якщо вибухне війна, справжня війна зі стріляниною, з великою державою", то станеться це через хакерську атаку, застеріг американський президент.

Тижнем раніше Вашингтон звинуватив Пекін у здійсненні масштабної операції кібершпигунства через сервіс Microsoft Exchange Server. Крім того, Білий дім неодноразово закликав Кремль вжити заходів проти атак з використанням програм-вимагачів, що виходять, як вважає влада США, з території Росії.