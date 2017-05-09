 Джо Байден закликав Володимира Путіна посилити боротьбу з хакерами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

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Новини

Джо Байден закликав Володимира Путіна посилити боротьбу з хакерами

Росії необхідно посилити боротьбу з групами хакерів, котрі діють з її території, наголосив президент США Джо Байден у телефонній розмові з лідером РФ Володимиром Путіним.

Володимир Путін і Джо Байден провели телефонну розмову

Володимир Путін (л) і Джо Байден провели телефонну розмову

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав російського лідера Володимира Путіна посилити боротьбу з групами хакерів, котрі діють з території Росії. Відповідний заклик Байден зробив під час проведеної у п'ятницю, 9 липня, телефонної розмови з главою Кремля, повідомила пресслужба Білого дому.

На тлі останніх хакерських атак у США та низці інших країн, скоєних саме з території Росії, кіберзахист та боротьба з кіберзлочинцями стала однією з головних тем телефонних перемовин Байдена й Путіна, йдеться в повідомленні Білого дому.

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Байден наголосив на необхідності вжиття Росією жорстких заходів проти відповідальних за кібернапади груп хакерів. Президент США наголосив, що Сполучені Штати зроблять все необхідне для захисту свого населення і своєї інфраструктури, та висловив свою прихильність до подальшої розширеної співпраці в галузі протидії кіберзлочинності.

Водночас на сайті Кремля зазначається, що "попри готовність російської сторони до спільного припинення кримінальних проявів в інформаційному просторі, за останній місяць за лінією компетентних відомств США не надходило звернень з цих питань".

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