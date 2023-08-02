Дуда підписав оновлений закон про російський вплив у Польщі

Польський президент підписав нову версію закону про створення комісії для розслідування російського впливу. До закону внесли правки після критики ЄС і США.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав у середу, 2 серпня, пом'якшену версію закону про розслідування ймовірного російського впливу в країні, повідомили в його в канцелярії.

Перша версія закону передбачала, що комісія в складі дев'яти осіб зможе заборонити будь-якому політику, якого визнає винним у російському впливі на безпеку країни з 2007 до 2022 року, обіймати протягом 10 років державні посади, пов'язані з розподілом коштів. Голову комісії мав призначати прем'єр-міністр. Члени комісії не несли б відповідальності за свої рішення. Жодного процесу апеляції для осіб, визнаних винними, не передбачалось.

Закон розкритикували в Європейському Союзі, а також у США. Дуда спершу підписав його, але після застережень Брюсселя та Вашингтона запропонував зміни. Згідно з поправками, членами комісії не зможуть бути депутати парламенту. Також з закону вилучили заборону обіймати державні посади, замість цього буде просто робитися публічна заява про вердикт комісії та повідомлятися: "не можна гарантувати", що визнана винною людина діє "в інтересах суспільства". Крім того, нова версія закону дозволяє оскаржувати рішення комісії в Апеляційному суді.

"Закон проти опозиції"

Польська опозиція назвала закон "конституційним переворотом", що перетворює політиків на суддів, підриваючи принцип поділу влади та незалежності законодавчої й судової гілок. За словами опозиційних депутатів, закон є "полюванням на відьом", а комісія - "маріонетковим судом".

Критики вважають, що за допомогою цього закону влада прагне дискредитувати та вигнати з політики головного конкурента на осінніх парламентських виборах - лідера опозиції, колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска.

Експрезидент Європейської Ради Туск обіймав посаду прем'єра Польщі з 2007 до 2014 року. Нинішня польська влада закидає йому підписання невигідних газових контрактів з Росією. Сам Туск звинуватив коаліційну більшість в тому, що вони - "боягузи", які хочуть усунути свого найбільшого політичного опонента.