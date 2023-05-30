Захід стурбований розслідуванням Польщею російського впливу

У Брюсселі та Вашингтоні переживають, що Варшава може використати новий закон про розслідування впливу РФ на політиків для переслідування опозиції.

Європейський Союз і Сполучені Штати Америки висловили у вівторок, 30 травня, занепокоєння новим польським законом про розслідування "російського впливу" на політиків.

"ЄС особливо занепокоєний комісією, яка матиме повноваження блокувати доступ громадян до державних посад", - цитує єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса агентство AFP. За його словами, Європейська Комісія "без вагань вживатиме заходів, якщо це буде необхідно".

У державному департаменті США заявили, що стурбовані законом, бо він "може бути використаний для втручання у вільні і чесні вибори в Польщі". "Держдеп поділяє занепокоєння, висловлене багатьма спостерігачами, що цей закон про створення комісії з розслідування російського впливу може бути використаний для блокування кандидатур опозиційних політиків без належної правової процедури", - заявили там.

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Дуда закликав ЄС розслідувати російський вплив

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що схвалює законодавчу ініціативу, адже дискусії про вплив Росії на політику ведуться також у США і в деяких європейських країнах. Він додав, що на рівні ЄС також мали б створити комісію з розслідування російських впливів.

Новий польський закон передбачає створення державної комісії з розслідування імовірного російського впливу на безпеку країни з 2007 до 2022 року. Комісія, яка розслідуватиме це, зможе заборонити будь-якому політику, якого визнає винним, обіймати державні посади, пов'язані з розподілом коштів, протягом 10 років. Жодного процесу апеляції для "винних" не передбачається.

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"Закон проти опозиції"

Польська опозиція засудила закон, назвавши його "конституційним переворотом", що перетворює політиків на суддів, підриваючи принцип поділу влади та незалежності законодавчої й судової гілок. За словами опозиційних депутатів, закон є "полюванням на відьом", а комісія - "маріонетковим судом".

Критики вважають, що за допомогою цього закону правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) прагне дискредитувати головного конкурента на майбутніх осінніх парламентських виборах - Дональда Туска. Експрезидент Європейської Ради Туск обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі з 2007 по 2014 рік. Нинішня польська влада закидає йому підписання невигідних газових контрактів із Росією. Сам він звинуватив коаліційну більшість в тому, що вони - "боягузи", які хочуть усунути свого найбільшого політичного опонента.

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