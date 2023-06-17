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Парламент Польщі пом'якшив спірний закон про "вплив Кремля"

Олег Соколенко | Ольга Журавльова
1 год. тому

Нижня палата парламенту Польщі пом'якшила закон про створення комісії для боротьби ймовірним з російським впливом. Зміни були внесені після критики з боку ЄС і США.

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Польський Сейм
Фото: Rafal Guz/PAP/picture alliance

Нижня палата парламенту Польщі (Сейм), контрольована правлячою партією "Право і справедливість", у п'ятницю, 16 червня, представила пом'якшену версію закону про створення комісії для вивчення ймовірного російського впливу на безпеку в країні. Попередню версію цього закону, яку в травні схвалили парламентарії і підписав президент Польщі Анджей Дуда, різко розкритикували ЄС і США.

Нова версія закону, на відміну від старої, не дає змоги комісії усувати на 10 років від держслужби тих, кого вона визнає такими, що потрапили під російський вплив. Замість цього буде просто робитися публічна заява про такий вердикт комісії, а також повідомлятися: "не можна гарантувати", що ця людина діє "в інтересах суспільства".

Згідно з іншою внесеною поправкою, членами комісії не зможуть бути депутати парламенту.

Закон викликав різку критику ЄС і США

Попередню версію закону президент Польщі Анджей Дуда підписав 29 травня. Закон передбачає заснування комісії з дев'яти осіб, яких призначає Сейм, для розслідування "діяльності державних посадових осіб і керівників вищої ланки в період із 2007 до 2022 року, які могли перебувати під впливом Росії і діяти на шкоду республіці". Документ давав комісії повноваження прокуратури і суду, дозволяючи їй карати чиновників, зокрема, відстороненням від держслужби на десять років.

Критики закону всередині країни вважають, що націонал-консервативний уряд Польщі за кілька місяців до парламентських виборів намагається дискредитувати лідера опозиції - колишнього прем'єр-міністра країни Дональда Туска. 4 червня у Варшаві відбулася акція протесту опозиції - найбільша за останні десятиліття. Півмільйона людей вийшли на вулиці столиці, щоб висловити незгоду з політикою керівної партії "Право і справедливість", включно із законом про боротьбу з впливом РФ.

У Вашингтоні та Брюсселі закон також не схвалили. Держдепартамент США попередив, що його ухвалення може призвести до перешкоджання проведенню вільних і справедливих виборів у Польщі. Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що ухвалення закону "викликає велику стурбованість".

7 червня стало відомо, що Єврокомісія ініціювала офіційне розслідування проти Польщі через спірний закон.

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