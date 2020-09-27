Другий день боїв у Нагірному Карабасі: десятки загиблих

Бої на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі, що розпочалися минулої неділі, тривали у понеділок, 28 вересня, весь день. Повідомляється про інтенсивне використання сторонами конфлікту безпілотників, далекобійної артилерії і важкої бронетехніки.

За даними влади невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР), військові втрати цього самопроголошеного утворення за два дні боїв становлять 58 осіб убитими, близько 200 поранених були переправлені в столицю Вірменії Єреван. Таким чином, за другий день протистояння загинули 27 військових НКР.

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Азербайджанська сторона офіційно повідомила лише про загибель дев'яти і поранення 32 цивільних осіб за два дні протистояння, передає агентство "Інтерфакс-Азербайджан". Напередодні влада країни казала про п'ятьох жетрв серед цивільних.

Про втрати серед військових Баку не повідомляє вже другий день. Але з огляду на оприлюднені протилежною стороною відео- та фотоматеріали, на яких зображені тіла загиблих у військовій формі, яку носять азербайджанські військові, і підбиту бронетехніку, збройні сили Азербайджану, вочевидь, також зазнали серйозних втрат серед особового складу.

Кадри знищення ЗРК "Оса" сил ППО НКР, стверджують у Баку

Як стверджує Баку, азербайджанським військовим у другий день боїв вдалося зайняти нові висоти і знищити ще кілька одиниць бойової техніки противника. У свою чергу в Єревані запевняють, що всі спроби наступу збройних сил Азербайджану успішно припинені.

Генсек ООН закликав сторони зупинитися

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим закликав до негайного припинення вогню і направлення спостерігачів ОБСЄ в регіон, заявив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.

"Генсек ООН щойно говорив з президентом Азербайджану, незабаром поговорить з прем'єр-міністром Вірменії", - сказав він у понеділок журналістам, цитує агентство "Інтерфакс".

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За словами Дюжарріка, Гутерріш під час розмови з Алієвим закликав до негайного припинення вогню, відновлення змістовних переговорів без попередніх умов під егідою співголів Мінської групи, а також до негайного повернення спостерігачів ОБСЄ в регіон.

Кадр знищення бронетехніки ЗС Азербайджану, оприлюднений міноборони Вірменії

"І прем'єр-міністру Вірменії ми скажемо абсолютно те ж саме", - додав Дюжаррік.

Раніше із закликами припинити бойові дії виступили ЄС, Німеччина, США та інші країни. Вирізняється лише позиція Туреччини, президент якої Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність надати будь-яку допомогу Азербайджану у зв'язку з боями в Нагірному Карабасі, а Вірменію назвав головною загрозою миру і стабільності в регіоні.

Нове загострення у Нагірному Карабасі

Нагадаємо, міноборони Азербайджану вранці 27 вересня заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменського боку.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про напад на невизнану НКР з боку Азербайджану. У Вірменії та НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також прийняв рішення про введення воєнного стану в країні та часткової мобілізації.

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