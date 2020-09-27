 Другий день боїв у Нагірному Карабасі: десятки загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2020

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Новини

Другий день боїв у Нагірному Карабасі: десятки загиблих

Повідомляється про інтенсивне застосування у зоні конфлікту безпілотників, далекобійної артилерії і бронетехніки. Міжнародна спільнота закликає сторони припинити бойові дії.

Бойові дії в Нагірному Карабасі (кадри міністерства оборони Азербайджану)

Бойові дії в Нагірному Карабасі (кадри міністерства оборони Азербайджану)

Бої на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі, що розпочалися минулої неділі, тривали у понеділок, 28 вересня, весь день. Повідомляється про інтенсивне використання сторонами конфлікту безпілотників, далекобійної артилерії і важкої бронетехніки.

За даними влади невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР), військові втрати цього самопроголошеного утворення за два дні боїв становлять 58 осіб убитими, близько 200 поранених були переправлені в столицю Вірменії Єреван. Таким чином, за другий день протистояння загинули 27 військових НКР.

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Азербайджанська сторона офіційно повідомила лише про загибель дев'яти і поранення 32 цивільних осіб за два дні протистояння, передає агентство "Інтерфакс-Азербайджан". Напередодні влада країни казала про п'ятьох жетрв серед цивільних. 

Про втрати серед військових Баку не повідомляє вже другий день. Але з огляду на оприлюднені протилежною стороною відео- та фотоматеріали, на яких зображені тіла загиблих у військовій формі, яку носять азербайджанські військові, і підбиту бронетехніку, збройні сили Азербайджану, вочевидь, також зазнали серйозних втрат серед особового складу.

Кадри знищення ЗРК Оса сил ППО НКР, стверджують у Баку

Кадри знищення ЗРК "Оса" сил ППО НКР, стверджують у Баку

Як стверджує Баку, азербайджанським військовим у другий день боїв вдалося зайняти нові висоти і знищити ще кілька одиниць бойової техніки противника. У свою чергу в Єревані запевняють, що всі спроби наступу збройних сил Азербайджану успішно припинені.

Генсек ООН закликав сторони зупинитися

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим закликав до негайного припинення вогню і направлення спостерігачів ОБСЄ в регіон, заявив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.

"Генсек ООН щойно говорив з президентом Азербайджану, незабаром поговорить з прем'єр-міністром Вірменії", - сказав він у понеділок журналістам, цитує агентство "Інтерфакс".

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За словами Дюжарріка, Гутерріш під час розмови з Алієвим закликав до негайного припинення вогню, відновлення змістовних переговорів без попередніх умов під егідою співголів Мінської групи, а також до негайного повернення спостерігачів ОБСЄ в регіон.

Кадр знищення бронетехніки ЗС Азербайджану, оприлюднений міноборони Вірменії

Кадр знищення бронетехніки ЗС Азербайджану, оприлюднений міноборони Вірменії

"І прем'єр-міністру Вірменії ми скажемо абсолютно те ж саме", - додав Дюжаррік.

Раніше із закликами припинити бойові дії виступили ЄС, Німеччина, США та інші країни. Вирізняється лише позиція Туреччини, президент якої Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність надати будь-яку допомогу Азербайджану у зв'язку з боями в Нагірному Карабасі, а Вірменію назвав головною загрозою миру і стабільності в регіоні.

Нове загострення у Нагірному Карабасі

Нагадаємо, міноборони Азербайджану вранці 27 вересня заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменського боку.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про напад на невизнану НКР з боку Азербайджану. У Вірменії та НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також прийняв рішення про введення воєнного стану в країні та часткової мобілізації.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова



Дивитись відео 01:57

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